In Rocinha kunnen de huizen nu worden geschilderd

Zo’n zes jaar geleden stapte Eduardo Machado (31) binnen bij de Viva Cred, een bank voor microkredieten. Hij had geld nodig. Bij ‘gewone’ banken had hij nul op het rekest gekregen. Terwijl hij slechts 500 reais (zo’n 200 euro) wilde lenen. Maar ja, hij woonde in een sloppenwijk en zijn businessplan was misschien niet erg overtuigend.

Bij Viva Cred vond Machado wel gehoor. En zo kocht hij zijn eerste potten verf, die hij aanvankelijk in de winkel van zijn schoonvader doorverkocht. Een jaar later had hij genoeg verdiend om een eigen winkeltje te openen, een doe-het-zelfzaak. Sindsdien ging het hard. Nu overweegt hij een tweede winkel te openen. Machado behoort tot de groep van grofweg 20 miljoen Brazilianen die na 2002 in een hogere inkomensgroep zijn beland dankzij de aanhoudende groei van de Braziliaanse economie.

Landbouwgigant Brazilië profiteert onder meer van de hogere voedselprijzen en de gestegen mondiale vraag naar grondstoffen. Soja, vlees en granen zijn gewild in het buitenland. Maar de economie wordt ook opgejaagd door toegenomen koopkracht van de 190 miljoen Brazilianen. Vorig jaar zag het land zijn economie groeien met 5,4 procent, dit jaar ligt dat percentage mogelijk hoger. Nederland was vorig jaar de grootste investeerder in Brazilië.

De economische opmars van Brazilië heeft ertoe geleid dat de groep allerarmsten, met inkomens tot grofweg 320 euro per maand, is gedaald van 30,5 procent in 2002 naar 18,5 procent in 2008. De middenklasse, met inkomens van 445 euro tot ruim 1.900 euro per maand, groeide in die periode van 44 procent naar 52 procent.

Dat blijkt uit een vorige maand bekendgemaakt onderzoek van Fundação Getúlio Vargas (FGV), een gezaghebbend onderzoeksinstituut in Rio de Janeiro. Marcelo Neri, coördinator van het onderzoek van FGV: „De jaren negentig, na de introductie van de real, stonden in het teken van economische stabilisatie. Nu is het tijdperk aangebroken van verdere inkomensnivellering. Dit is heel bijzonder in een land dat bekendstaat om zijn grote inkomensongelijkheid.” Die nivellering kon zijns inziens ontstaan doordat de overheid een aantal sociale zekerheidprogramma’s heeft geïntroduceerd voor de allerarmsten, zoals de Bolsa Familia.

Volgens Neri is de Braziliaanse middenklasse niet te vergelijken met die van de Verenigde Staten of Europa. „Wij hebben Braziliaanse parameters gebruikt, omdat een vergelijking geen zin heeft. Hier zijn de lonen veel lager”, zegt Neri. Bovendien heeft Brazilië altijd een hoge inkomensongelijkheid gekend. Nog steeds, zo blijkt uit het onderzoek van FGV, is 10 procent van de Brazilianen goed voor bijna de helft van het inkomen per hoofd van de bevolking.

In de sloppenwijk Rocinha, waar Eduardo Machado zijn winkel heeft, is de gestegen welvaart onder de arme Brazilianen zichtbaar. Hier wonen honderdduizenden mensen. De buurt ligt op de flanken van de berg ‘de Twee Broers’ in Rio de Janeiro. Een labyrint van straatjes, smalle steegjes, steile trappetjes waar soms een sterke marihuanawalm hangt. Hier lopen ook jonge mannen rond met bivakmutsen en automatische wapens, de traficantes, leden van drugsbendes.

Het lager gelegen gedeelte van Rocinha is een commercieel centrum geworden, waar vooral de laatste vijf jaar de bedrijvigheid is toegenomen. Landelijke banken, zoals Bradesco, hebben er kantoren geopend. De bekende farmacieketen Pacheco heeft er een winkel, tandartsen en dokters hebben er privéklinieken geopend. En ook Bob’s, een fastfoodketen waar Vendex International in een ver verleden eigenaar van was, verkoopt er zijn hamburgers en milkshakes.

Machado zit ontspannen achter de toonbank. Zijn winkel is volgestouwd met uiteenlopende producten als verfpotten, spaarlampen en schroeven. „Het loopt heel goed hier. De mensen hebben de laatste jaren meer geld en willen hun huizen opknappen. Omdat wij altijd open zijn, komen zelfs mensen van buiten Rocinha hier spullen kopen.” Machado woont tegenwoordig dan ook in Lagao, een chique buurt in de duurdere Zuid Zone van Rio de Janeiro.

In Rocinha wonen veel mensen die dagelijks de berg afdalen om in de stad te werken. Traditioneel hebben ze banen als huishoudelijke hulpen, bewakers, babysitters of portiers in bijvoorbeeld supermarkten. Maar tegenwoordig zijn er ook steeds meer die werken bij grote bedrijven zoals die in de telecomsector en detailhandel.

In de afgelopen 12 maanden is de formele beroepsbevolking uitgebreid met 1,8 miljoen mensen. Dat is een sprong voorwaarts in een land met een omvangrijke, informele economie. Wie formeel geregistreerd is als werkende, draagt via zijn werkgever belasting af voor sociale zekerheid en valt niet meteen in een financieel gat zodra hij zijn baan kwijtraakt.

In april dit jaar liet kredietbeoordelaar Standard & Poor’s weten Brazilië te beschouwen als een investeringsbestemming met een laag risico. Een opwaardering die toont dat Brazilië de tijd van hyperinflatie en schuldencrises achter zich heeft gelaten.

Met de pluim van de kredietbeoordelaar is het land een gewilde investeringsbestemming geworden. „De economie gaat hier de vruchten van plukken. Het zal tot meer banengroei leiden, zeker als de olie-industrie straks losgaat”, zegt econoom Neri.

Voor de kust van Rio de Janeiro zijn dit jaar en vorig jaar namelijk grote olievelden, Tupi en Carioca, gevonden. Daarmee is Brazilië een potentieel lid van de Organisatie van olie-exporterende landen OPEC geworden. De Braziliaanse oliegigant Petrobras voorziet investeringen tot meer dan 40 miljard dollar tot 2012. De expanderende oliesector zal naar verwachting duizenden nieuwe banen voortbrengen.

De bloeiende economie is voelbaar in de portemonnee van de Braziliaan. Tussen april 2003 en 2008 groeide het inkomen per hoofd van de bevolking jaarlijks met 5 procent. Vanaf 2004 was dat zelfs 6,5 procent. En het inkomen per huishouden groeide alleen dit jaar al met bijna 25 procent naar 1.957 reais (782,80 euro). Het minimumsalaris, zo werd deze week bekend, gaat volgende jaar met 12 procent omhoog naar 193 euro.

De hogere salarissen en de gestegen koopkracht hebben geleid tot een versterkte consumptiezucht, die gestimuleerd wordt door banken en detailhandel via allerlei opties voor kopen op krediet. In Rocinha is dat goed te zien, zo constateert Teofilo Cavalcanti, directeur van de Viva Cred-vestiging in de sloppenwijk.

Cavalcanti: „Iedereen heeft tegenwoordig een creditcard. Kijk om je heen, op straat, je kan overal betalen met VISA of Mastercard. Er rijden ook veel auto’s en motoren rond, op afbetaling aangeschaft. Vroeger kon je ze in Rocinha op één hand tellen”, zegt Cavalcanti. Volgens de Braziliaanse Nationale Vereniging van Autofabrikanten zijn er vorig jaar 2,46 miljoen auto’s verkocht, een toename van bijna 28 procent.

In de vestiging van Viva Cred staan talrijke kasten met kartonnen dossiers van klanten. Het zijn drukke tijden voor de verlener van microkrediet.

Cavalcanti: „Mensen beginnen internetcafés, taxibedrijfjes, restaurantjes. Je ziet dat er meer geld in omloop is.”

Ondanks deze dynamiek en mobiliteit heeft Brazilië nog een lange weg te gaan. Een Braziliaanse middenklasser, op basis van de definitie van onderzoeksinstituut FGV, is iemand die meer dan 445 euro per maand verdiend. Hoewel het leven in Brazilië relatief goedkoop kan zijn, blijven bijvoorbeeld toegang tot een privéziekenhuis of particuliere school met een dergelijk inkomen onbetaalbaar.

Een goed voorbeeld van die mobiliteit met een Braziliaanse twist, is de 27-jarige Alessandra Caldeira. Zij heeft twee banen, verdient ruim 700 euro en is daarmee een heus lid van de middenklasse. Haar vader is van oorsprong een arme metaalwerker uit het noordoosten van het land, terwijl zij opgegroeid is in Rocinha en onder meer werkt voor een onderzoeksinstituut. Caldeira: „We hebben meer geld, het leven is beter geworden. Hier in Rocinha kan je bijna alles krijgen wat in de duurdere buurten ook te koop is. Maar ik woon wel boven op de berg, waar geen stromend water is en de riolering niet overal aangesloten is.”