'In Oranje zou ik mezelf centrale verdediger zetten'

Bewust zette John Heitinga niet al te hoog in, toen hij vorig seizoen voor een nieuwe werkgever koos. Zijn voorkeur ging uit naar een Engelse of Spaanse club. Daar waar veel van zijn oud-ploeggenoten bij Ajax onderdak zochten bij teams die al jaren deel uitmaken van de grootmachten in Europa, koos Heitinga voor Atletico Madrid. Een club die vrijwel altijd in de schaduw vertoeft van het grote Real dat inmiddels vijf Nederlanders op de loonlijst heeft staan.

„Bij Atletico heb ik meer mogelijkheden om door te groeien”, zegt de verdediger die even terug is op Nederlandse bodem omdat zijn nieuwe ploeg vanavond voor de Champions League op bezoek gaat bij PSV. „Als voetballer wil je altijd spelen. Dat ligt natuurlijk aan jezelf. Maar bij Atletico maak ik meer kans om veel wedstrijden te voetballen. Daarom heb ik een vijfjarig contract getekend.”

Atletico investeerde deze zomer vooral in defensieve voetballers. Heitinga speelt normaal gesproken in het centrum van de verdediging met de Tsjech Tomas Ujfalusi die afkomstig is van Fiorentina. Voor de middenlinie werd Paulo Assunçao van FC Porto aangetrokken. Nieuw is ook de Franse doelman Gregory Coupet, die overkwam van Olympique Lyon. Heitinga: „In de spits spelen nog Diego Forlan uit Uruguay en de Argentijn Sergio Aguero, die deel uitmaakte van het gouden olympisch elftal. Een team waarmee we het in de Spaanse competitie spannend kunnen maken. Maar Atletico heeft ook de ambitie weer aan te haken bij de Europese top.”

Los Rojiblancos (de rood-witten) verloren afgelopen zaterdag de competitiewedstrijd tegen Real Valladolid met 2-1. In dat duel ontbrak Heitinga wegens een lichte knieblessure. Hij hoopt vanavond wel te spelen.

Atletico bereikte voor het eerst sinds elf jaar de Champions League door in de voorronden Schalke 04 uit te schakelen. De club had het hoogste podium in maart 1997 verlaten na een thuisnederlaag tegen Ajax (2-3) in de kwartfinales. Hoewel hij toen dertien jaar oud was, kan Heitinga zich het enerverende duel nog goed herinneren. „Dat prachtige doelpunt van Dani zal ik niet gauw vergeten. En ik zie ook Babangida nog over de vleugel rennen. Had Atletico toen niet die aparte spits Juan Esnaider in de ploeg?”

De loting voor de eerste fase van de Champions League in dit seizoen zorgde voor opwinding in de nieuwe woning van Heitinga in Madrid. Hij is de partner van de zus van Boudewijn Zenden. De oud-international komt met Olympique Marseille ook uit in Groep D. Heitinga: „Ik voorspelde Charlotte Sophie: we komen bij je broer in de poule. We kwamen als laatste uit de lotingsbeker. Heel speciaal dat ik straks tegen mijn zwager voetbal. Hij heeft daar een moeilijk seizoen achter de rug, maar scoort nu gemakkelijk. Hoewel Liverpool in de groep natuurlijk ook sterk is, denk ik dat wij een goede kans maken om de volgende ronde te bereiken.”

In de eerste weken bij Atletico kreeg Heitinga een vuurdoop. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Rafael van der Vaart bij Real Madrid kon hij niet worden opgevangen door landgenoten. Op 10 juli werd hij aan de fans gepresenteerd en de volgende dag vloog de verdediger meteen met de selectie naar Mexico. In de hitte van Midden-Amerika had trainer Javier Aguirre Onaindia met opzet vier zware wedstrijden gepland. Dit om de spelers van zijn team te harden en te laten wennen aan zware omstandigheden. „Een lange reis, zeven uur tijdsverschil, allemaal nieuwe collega’s en ik sprak natuurlijk geen woord Spaans”, kijkt Heitinga daar op terug. „Dat was voor mij enorm aanpassen.”

Hij is een doorzetter. Dat bewees Heitinga in het begin van zijn loopbaan toen hij vijftien maanden verloor door twee zware knieblessures maar toch terugkeerde op het hoogste niveau. Nu probeert hij de taalbarrière te overbruggen met privélessen en een cursus op zijn laptop. „Alles gaat bij Atletico in het Spaans. De voetbaltermen kom ik wel uit. Maar het voeren van gesprekken is moeilijk. Als ik iets niet begrijp loop ik naar Forlan (de Uruguyaan die bij Manchester United heeft gevoetbald, red.) en laat het hem vertalen. Je kunt mij rustig voor een boodschap naar de bakker sturen, maar niet naar de bank. Ach, in die vijf jaar dat ik hier voetbal, zal ik heus wel Spaans leren.”

Als hij een broodje koopt, pakt hij meestal ook een krantje uit het rek. Heitinga constateert dan dat er door de media redelijk positief wordt gereageerd op zijn aanwezigheid bij Atletico. In de eerste competitiewedstrijd tegen Malaga (4-0 zege) maakte hij de openingstreffer. Hoewel hij verdediger is, pikt hij regelmatig een doelpunt mee door zijn goede timing en kopkracht, zo ook met het Nederlands elftal tegen Macedonië.

In Spanje is het niet bepaald usance dat centrale verdedigers scoren. „Je staat er primair om je tegenstander uit te schakelen”, legt Heitinga uit. „Af en toe mag je mee naar voren. Kom je onder druk, dan is het in Nederland gebruikelijk dat je over de grond al voetballend een oplossing zoekt. Ik heb bij Atletico gemerkt dat daar in zo’n situatie al snel de bal naar voren wordt getrapt. Er is voor mij qua voetbal niet echt veel veranderd. Ik hoef niet zoals bij Ajax met veel ruimte in de rug te spelen. En verder is eigenlijk alleen het systeem anders. We spelen bij Atletico met twee spitsen, terwijl ik bij Ajax drie gewend was.”

Maar ook de weerstand voor hem als verdediger zal ongetwijfeld niet te vergelijken zijn. „Elke ploeg in de Spaanse Primera Division heeft inderdaad sterke aanvallers. Dat maakt vrijwel iedere wedstrijd zwaar. Ga er maar aanstaan: straks krijgen we Sevilla thuis, Barcelona uit, Real Madrid thuis en Villarreal uit. En dat rijtje komt in het voorjaar weer terug.”

Heitinga wordt ineens wat feller als het Nederlands elftal ter sprake komt. Met gemengde gevoelens kan hij terugkijken op zijn recente optreden in Oranje. In de oefenwedstrijd tegen Australië, in hetzelfde PSV-stadion waar hij vanavond met Atletico aantreedt, speelde Heitinga een bal ongelukkig terug op doelman Maarten Stekelenburg die corrigerend moest optreden en daardoor rood kreeg. In Macedonië speelde Heitinga niet sterk, kwamen te weinig passes aan, maar maakte hij wel een belangrijk doelpunt.

Bert van Marwijk lijkt in Heitinga de vaste rechtervleugelverdediger te zien voor Oranje. De in Alphen aan de Rijn geboren voetballer hoopt dat de bondscoach tot andere inzichten komt. „Als ik de opstelling zou maken, zet ik mezelf centrale verdediger”, zegt hij. „Onder Marco van Basten speelde ik aanvankelijk voor het Europees kampioenschap in het centrum van de defensie. Om voor mij onverklaarbare redenen is hij daar vanaf gestapt. Jammer, want ik was in goeden doen. Alleen tegen Roemenië mocht ik op die positie nog spelen en verder slechts invallen als rechtervleugelverdediger. Het zal wel komen doordat er voor die positie niet veel goede spelers te vinden zijn. Ik doe het omdat voetballen voor je land het mooiste is dat er bestaat. Maar mijn voorkeur gaat er bepaald niet naar uit.”