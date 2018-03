ik@nrc.nl in foto’s Kees Schoenmaker: „Deze foto maakte ik in de Evangelische Marktkirche Unser lieben Frauen in Halle, Duitsland. Een onthutsend mooi beeld, deze Christusfiguur die zich woedend losrukt van het kruis: „Heb ik daarvoor geleden?!”

Schoenmaker, Kees