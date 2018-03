We houden een goede gewoonte in ere: voor het slapengaan worden er verhaaltjes voorgelezen. Annie M.G. Schmidt blijkt ook de huidige generatie kinderen te boeien en we nemen opnieuw haar gehele oeuvre door. Deze week beleven we wederom de avonturen van Wiplala, maar gisteren was ik vergeten een vouwtje in de bladzij te maken. Geen nood, Zierick, 5 jaar, weet waar we gebleven waren: „Level negen.”

