Een van mijn lievelingsschrijvers heeft zichzelf opgehangen.

Goed, nu ik je aandacht voor deze schrijver heb, David Foster Wallace heet hij, en hij is 46 geworden, wil ik er nog even twee dingen bij zeggen: hij is misschien niet een van mijn allerliefste lievelingsschrijvers, maar wel een heel goeie, en ik heb eigenlijk maar één boek van hem gelezen, maar dat boek was wel heel goed.

David Foster Wallace was populair, vooral in Amerika. Hij werd een postmoderne schrijver en een cultschrijver genoemd. Ik heb nooit ontdekt wat er zo postmodern en cult aan hem was, behalve dat hij veel extreem lange voetnoten gebruikte. Verder was hij vooral erg grappig en kon hij goed observeren (zo ging hij een keer voor een van zijn essays mee op een cruise, en daar beschreef hij alles wat hij meemaakte, tot aan de precieze afmetingen van de sombrero die de Hongaarse ober op de Mexicaanse avond in het cruise-restaurant moest dragen).

In mijn irritante zendingsdrang om mensen te dwingen de boeken te lezen die ik goed vind, leende ik A Supposedly Fun Thing I’ll Never Do Again, dat ene boek dus, met essays over tennis, David Lynch en de cruise, uit aan mijn vriendin P. Die raakte zo enthousiast over het cruiseverhaal dat ze het kopieerde en naar mensen ging opsturen. Tja, je hebt zendingsdrang en je hebt zendingsdrang. Maar ik gaf haar gelijk. Het werk van David Foster Wallace verspreiden is een tripje naar de Copyrette meer dan waard.

Maar niet alleen dat essay over de cruise is fantastisch, ook het verhaal over David Lynch – waarin Foster Wallace onthult dat David Lynch altijd openlijk op de set staat te plassen omdat hij zoveel koffie drinkt, wat mijn visie op het werk van Lynch toch een beetje gekleurd heeft –, en zelfs het stuk over Amerikaanse tennisspelers is fantastisch. Tja, ik ben geen postmoderne cultschrijver, dus ik gebruik gewoon steeds de term ‘fantastisch’.

Ik herlas vaak een deel van zo’n essay (of een deel van een voetnoot bij zo’n essay), en dan lachte ik hardop.

Met dat onbevangen plezier kan ik zijn boek vanaf nu niet meer lezen. Ik weet niet waarom David Foster Wallace zich heeft opgehangen, maar ik neem aan dat hij intens depressief was, ondanks zijn humor. En ik begrijp nu dat de titel van A Supposedly Fun Thing I’ll Never Do Again op zijn leven slaat.

