Het lijkt de crisis van 1929 wel, hier

Crisis op Wall Street en de autoriteiten laten het gebeuren.

Dat moet de conclusie zijn nu de schade kan worden opgemaakt van een weekend koortsachtig overleg – en het resultaat daarvan. In 48 uur tijd verdwenen twee van Wall Streets grootste zakenbanken.

De één, Merrill Lynch, werd tot ieders verrassing overgenomen door concurrent Bank of America (BofA), voor 50 miljard dollar in aandelen. De ander, het al maanden met zichzelf worstelende Lehman Brothers, zag zich door het terugtrekken van potentiële kopers Barclays en (wederom) BofA genoodzaakt surseance van betaling aan te vragen. En stevent dus af op een faillissement.

Dat is zonder precedent in het financiële zakendistrict van de VS. Als er al een vergelijking gemaakt kan worden, dan komt die eerder in de buurt van de crisis in 1929 dan in recentere voorvallen, zoals de spaarbankencrisis of de dotcom-crisis.

Vooral de rol van de autoriteiten mag opmerkelijk worden genoemd. In maart, bij de val van Bear Stearns (de vijfde zakenbank van de VS), stond het Amerikaanse stelsel van centrale banken nog voor 29 miljard dollar garant. Maar de val van Lehman Brothers (de vierde zakenbank) liet Federal Reserve-baas Ben Bernanke gebeuren. Minister van Financiën Hank Paulson liet weten dat noodhulp aan zakenbanken wat hem betreft niet aan de orde is.

Voor die terughoudendheid zijn verschillende verklaringen. Allereerst hebben de Fed en het ministerie van Financiën in de nasleep van de val van Bear Stearns al flink ingegrepen. Sinds maart dit jaar mogen ook zakenbanken slecht onderpand inleveren bij de Fed, in ruil voor liquiditeit. Zondag besloot de Fed die mogelijkheid nog aanzienlijk te verruimen – de centrale bank accepteert nu onderpand van zeer slechte kwaliteit in ruil voor cash.

Daarbij kwam het fonds dat tien van ’s werelds grootste zakenbanken dit weekend oprichtten. Dat fonds maakt het voor de Fed makkelijker om achterover te leunen. Omdat de catastrofe bij Lehman zich lang van tevoren aandiende, hadden onder meer JP Morgan Chase, Bank of America, Citigroup en Morgan Stanley, maar óók Europese banken als Credit Suisse, UBS en Deutsche Bank alle tijd om zichzelf te beschermen. Zij legden alvast 70 miljard dollar bij elkaar, om de miljarden aan derivaten die Lehman bij andere banken heeft uitstaan tegen elkaar weg te strepen.

De opstelling van de autoriteiten scheidt ook het kaf van het koren. Een bank als het Britse Barclays, zelf ook niet geheel ongeschonden door de crisis, durfde het op het laatste moment toch niet aan om Lehman te kopen. En ook Bank of America zag blijkbaar te grote risico’s in de aankoop van Lehman.

Maar tegelijk was BofA nog niet van de ene onderhandelingstafel weggelopen of de bank schoof al bij een andere aan – en deed daar wél zaken: Merrill Lynch verdween in de armen van BofA voordat iemand doorhad dat er überhaupt besprekingen gaande waren. De overname van Merrill door BofA wordt gezien als een signaal dat de crisis voor gezonde financiële instellingen inmiddels ook weer kansen biedt.

De Amerikaanse autoriteiten lijken kortom besloten te hebben dat zakenbanken niet (meer) de slachtoffers zijn waar bakken belastinggeld naartoe geschoven moeten worden. Enkele weken geleden schoten de instanties nog wél de noodlijdende hypotheekreuzen Fannie Mae en Freddie Mac te hulp.

Daarnaast gokken Bernanke en Paulson er kennelijk op dat het financiële systeem deze keer zelf in staat zal zijn de schokgolven op te vangen, die het gevolg zullen zijn van de val van Lehman Brothers. De eerste koersreacties na het crisisweekend lijken hen gelijk te geven. Bankaandelen gaan weliswaar wereldwijd onderuit, maar niet zo hard als op basis van de crisis zou mogen worden verwacht.

Maar intussen dient zich alweer de nieuwste uitdaging aan. Amerika’s grootste verzekeraar AIG heeft bij de Fed aangeklopt voor 40 miljard dollar aan noodhulp. En vandaag komt de Fed bijeen om over de rentetarieven te spreken.