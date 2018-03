Het kan zomaar elk moment gebeuren

De superieure dramaserie Six Feet Under, bedacht en geschreven door Alan Ball (American Beauty), begint elke aflevering met een op zichzelf staande proloog. Enkele personages zonder verbinding met de echte hoofdpersonen figureren in een minifilm. Een van hen (je weet nooit wie) zal binnen een paar minuten overlijden en eindigen op de tafel van de begrafenisonderneming van de familie Fisher. Ook de wederwaardigheden van de Fishers zelf zijn vaak onverwacht heftig.

In de gisteren door de NPS uitgezonden eerste aflevering van het vijfde seizoen kreeg Brenda twee dagen voor haar bruiloft een miskraam. We zagen eerder hoe een echtgenoot moest worden opgenomen voor depressieve psychosen en hoe een echtgenote de zee inliep om pas weken later dood gevonden te zullen worden.

Six Feet Under is een permanent memento mori. Sterk is dat over het noodlot veel minder dramatisch wordt gedaan dan in menig realityserie of andere vorm van emo-televisie. Hoe bizar de personages soms ook zijn, ze staan altijd dichtbij onze alledaagse werkelijkheid. Drama wordt versterkt door onopgesmukte authenticiteit. Als de slachtoffers aantrekkelijk zijn, komt hun lot harder aan bij de kijker.

In alle nieuwsprogramma’s zagen we gisteren Amerikaanse en Britse werknemers van de omgevallen zakenbank Lehman Brothers met een kartonnen doos in de hand naar buiten lopen. Daar zaten vermoedelijk een fotolijstje en een mok in, de persoonlijke bezittingen die je van kantoor wilt meenemen, wanneer je plotseling op straat staat. Iedereen kan zich met zo’n noodlot identificeren.

Dit is het dramatische beeld dat we ons van de kredietcrisis zullen herinneren. De bankemployés zijn geen daklozen of andere paria’s, maar goed geklede en opgeleide slachtoffers in het centrum van de macht. Om diezelfde reden spreken de uit hun huis verdreven bewoners van de Amsterdamse binnenstad ons zo aan. Wie zich een eigen woning in de buurt van de Noord-Zuidlijn kan permitteren moet maatschappelijk succesvol zijn, en zo zien deze tijdelijk daklozen er ook uit. Ze weten uitstekend te formuleren welke fouten de gemeente Amsterdam heeft gemaakt bij de aanleg van de metro. Ze wisten dat ze een risico liepen, misschien wel beter dan de autoriteiten. Maar er viel weinig tegen te doen, en dus zijn ook zij modellen op wie wij onze gevoelens van machteloosheid in een tijdperk van onzekerheid en grote veranderingen kunnen projecteren.

Eenvoudige oplossingen zijn nogal futiel. Netwerk (NCRV) vroeg aan de vooravond van Prinsjesdag aan burgers wat de regering zou moeten doen. De antwoorden waren voorspelbaar: meer geld uitgeven, vooral aan gezondheid en veiligheid, en minder geld „naar het buitenland sturen.” De vraag zou eerder moeten luiden of het buitenland in de toekomst geld naar ons zendt, zoals Tegenlicht (VPRO) aansluitend aantoonde in een programma over de investeringen van fondsen uit de Golfstaten, China en Rusland in noodlijdende Amerikaanse banken. Dat noemt Tegenlicht wat onhandig „de omgekeerde globalisering”. Ik heb altijd begrepen dat globalisering betekent dat bestaande mondiale verschillen in macht en welvaart niet meer vanzelfsprekend zijn, en dus is het enige wat omkeert de westerse hegemonie.

Wij zijn al in paniek als Belgen, Schotten en Basken een Nederlandse bank overnemen, dus kun je je voorstellen hoe de reactie zou zijn wanneer rijke moslims en Chinezen delen van ‘onze’ economie zouden gaan controleren.

De vraagstelling van Netwerk was naïef, maar de duiding van het onderzoekje door hoogleraar financiële economie Sylvester Eijfinger en onderzoeker Frits Spangenberg zinnig. De echte bedreiging vormen de bureaucratie en het gebrek aan democratische controle op het dolgedraaide overheidsapparaat. De burger voelt zich zo steeds machtelozer en maakt amok – daartoe opgehitst door veel televisie-informatie, moet meteen toegevoegd worden.

Het kan zomaar gebeuren, elk moment, dat wij ook met een doos lopen te zeulen of ons huis uitmoeten. Dat komt dan niet door bedreigingen van ver weg, maar door inheemse sociale betonrot.