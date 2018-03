Hasselbaink stopt als profvoetballer

LONDEN. Jerrel Hasselbaink (36) is na een loopbaan van achttien jaar gestopt als profvoetballer. De 23-voudige international heeft voor het nieuwe seizoen geen club kunnen vinden. Hasselbaink begon in 1990 zijn carrière bij Telstar. Daarna speelde hij voor negen andere clubs, waaronder AZ, Leeds United, Atletico Madrid, Chelsea, Middlesbrough en Cardiff. Hasselbaink scoorde negen keer voor Oranje. Hij nam deel aan het WK van 1998 in Frankrijk waarbij Nederland op de vierde plaats eindigde.