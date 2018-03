Groningen verbiedt stoppen van auto`s bij basisscholen

Groningen. Bij alle 54 basisscholen in de stad Groningen legt de gemeente tussen nu en twee jaar een stopverbod voor auto`s op. Zo moet de verkeersveiligheid rondom de scholen worden vergroot. Groningen is de eerste stad in Nederland met zo`n stopverbod. Het verbod, dat tussen acht uur `s morgens en vier uur `s middags gaat gelden, is na overleg met de scholen ingesteld. De schoolomgeving wordt ook aangepakt met wegversmallingen, het verbreden van stoepen of de invoering van betaald parkeren. In juli drong GroenLinks in Amsterdam ook al aan op een stopverbod bij scholen.