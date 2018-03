Gevraagd: visie op jeugddrama

Programmamakers met een mooi plan voor een jeugdserie, hoeven voor financiële steun even niet aan te kloppen bij het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties. Het beschikbare budget voor 2008 is volledig besteed. Vanaf december neemt het fonds weer voorstellen in behandeling.

Hans Maarten van den Brink, directeur van het Stimuleringsfonds, vindt dat kinderen structureel worden afgeknepen. „We sturen de jeugd met een koopje naar huis. De publieke omroepen investeren veel te weinig in kindertelevisie. Daarnaast mis ik de drang tot vernieuwing.”

Klopt het dat omroepen structureel te weinig geld besteden aan kinderdrama? En ontbreekt een visie?

Een jaar geleden zegde minister Plasterk (OCW, PvdA) nog 15 miljoen euro extra toe voor drama voor volwassenen en jeugd. De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) reserveert per ‘tijdslot’ (een vast tijdstip op de avond of dag) een bepaald productiebudget per genre. Omroepen kunnen daarop inschrijven. Door deze nieuwe verdeelmethode laat een omroep als de VPRO bijvoorbeeld nauwelijks meer zelf scenario’s voor jeugddrama ontwikkelen. Daardoor is er minder tijd dan vroeger om vooraf te experimenteren.

Voor drama voor volwassen wordt bovendien twee keer zoveel productiekosten gereserveerd als voor jeugddrama. Grofweg 80.000 euro per uur voor volwassen tegen 40.000 euro per uur voor de jeugd. De productiekosten voor het maken van een jeugdserie zijn echter niet lager; een cameraman is in beide gevallen even duur.

„Dat is een situatie die niet klopt”, erkent Suzanne Kunzeler, die deze maand is begonnen als manager kinderprogrammering voor de jeugdnetten Z@pp en Z@ppelin. Zij heeft zich voorgenomen om meer aan jeugddrama te gaan doen. Als eerste stap heeft ze „een bescheiden budget” vrijgemaakt waarmee de VPRO een nieuwe serie kan ontwikkelen. „Het aanbod moet gevarieerder. Als het aan mij ligt, komt er een mooie familieserie op de zaterdagavond.”

Kunzeler, die tot 1 september bij de NCRV verantwoordelijk was voor jeugddrama, kondigt ook nieuwe kwaliteitsseries aan zoals Ik ben Willem en Snuf de Hond. „We programmeren verder veel mooie arthouse-films”, zegt ze. „Vergeet niet dat we met het succesvolle Spangas elke dag 20 minuten mooi drama maken.”

Maar zij hanteert een andere maatstaf voor jeugddrama dan Van den Brink van het Stimuleringsfonds. Hij wil niet vervallen in een semantische discussie, „maar Spangas is geen kwaliteitsdrama.”

Directeur Leontine Petit van product Lemming Film (Dunya & Desie, De taxi van Palemu en Ik ben Willem). mist vooral een overkoepelende visie bij de publieke omroepen. „Wat willen ze met jeugdtelevisie? Ooit werden er prachtige programma’s gemaakt waar kinderen nauwelijks naar keken. Met commerciële technieken hebben we ervoor gezorgd dat de jeugd de publieke omroepen weer weet te vinden. Natuurlijk is het goed dat Spangas er is, maar wat wil NPO nog meer? En waar is de balans?”

Netmanager Kunzeler zegt dat er hard wordt gewerkt aan een nieuwe kijk op jeugddrama. „We zijn bezig met het vernieuwen van ons drama- en animatiebeleid”, zegt ze. Dit najaar brengt ze die nieuwe visie naar buiten.

In het Subsidieplan 2009-2012 is de Raad voor Cultuur kritisch over de programmering van tv-drama voor de jeugd. De raad noemt de situatie op het gebied van jeugddrama zelfs „deplorabel” en voegt eraan toe dat „deze vorm van jeugdtelevisie ernstig in het slop is geraakt.”

Een woordvoerder van de Raad licht toe dat er sinds 2002 steeds minder tijd is besteed aan een kwalitatief hoogwaardige jeugdprogrammering (van 15 uur naar 6,5 uur per jaar).

„De Raad vindt dat de publieke omroep meer zelf zou moeten ontwikkelen en dus minder op het Stimuleringsfonds zou moeten leunen.” Kunzeler bestrijdt deze visie: „Het is maar net hoe je drama definieert. Als je naar onze cijfers kijkt, zijn we juist veel méér uren drama gaan uitzenden.”