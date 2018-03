Gestolen schilderij Jan Steen gevonden

De politie heeft vijf schilderijen teruggevonden die in 2002 werden gestolen uit het Frans Hals Museum in Haarlem. De schilderijen – De Kwakzalver van Jan Steen, De Muzikanten van Cornelis Bega, Drinkgelag van Cornelis Dusart en De Kwakzalver en De Tevreden Drinker van Adriaen van Ostade – werden dit weekeinde teruggevonden in Den Bosch.

De vijf teruggevonden schilderijen hebben volgens woordvoerder Louis Pierenne van het Frans Hals Museum een verzekerde waarde van 3 miljoen euro. Maar de cultuurhistorische waarde van de schilderijen is niet in geld uit te drukken, stelt Pierenne. „Het gaat hier om onvervangbare stukken.” Hoewel drie doeken beschadigd zijn, zullen ze morgen weer te zien zijn in het museum.

Het Openbaar Ministerie in Den Bosch heeft dit weekeinde drie mannen aangehouden die worden verdacht van heling van de doeken. Ze worden vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris. De schilderijen werden gevonden bij huiszoeking in de woning van de Bossche zakenman Hans van M.

Zijn advocaat Bram Moszkowicz bevestigt dat Hans van M. wordt verdacht van heling en lidmaatschap van een criminele organisatie. Naast Van M. werden ook zijn 23-jarige zoon Rob en een 69-jarige man aangehouden.

Het Openbaar Ministerie heeft gisteren tevens de naam genoemd van een vierde verdachte, de topadvocaat Arthur van der Biezen uit Den Bosch, maar heeft deze niet aangehouden. Hij laat bij monde van zijn advocaat weten dat hij er geen bezwaar tegen heeft dat zijn naam wordt genoemd.

Van der Biezen is een ervaren strafrechtadvocaat. Samen met collega Jan-Hein Kuijpers heeft hij een eigen kantoor in Den Bosch. Kuijpers en Van der Biezen werden vooral bekend tijdens de zaak tegenWillem Holleeder. Van der Biezen stond in die zaak een verdachte bij die door justitie werd gezien als de boekhouder van Holleeder.