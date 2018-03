Gedekt door meevallers

Dat minister Bos (Financiën, PvdA) in een economisch moeilijk jaar niet alleen de lasten verlicht, maar ook een stabiel overschot op de begroting kan laten zien, is opvallend.

De Nederlandse economie gaat volgend jaar, met een groei van slechts 1,25 procent, het slechtste jaar tegemoet sinds 2003. De lasten worden met 2,5 miljard euro verlicht ten opzichte van de plannen van het regeerakkoord, met als belangrijkste component de afschaffing van de WW-premie. En toch komt de begroting 2009 uit op een overschot van 1,3 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat zou het vierde achtereenvolgende jaar worden waarin de staatsfinanciën een positief saldo laten zien, en dat is niet gebeurd sinds de jaren vijftig. De staatsschuld daalt daardoor onder de veertig procent van het bbp.

Dat is goed nieuws, en het ziet ernaar uit dat de burger en de economie volgend jaar wel wat steun kunnen gebruiken. Maar de wijze waarop de begroting haar beslag heeft gekregen, verdient wel enige kanttekeningen. Er zijn eenmalige meevallers, zoals de dividenden van de Nederlandse Spoorwegen en Schiphol. De verlaging van de afdracht aan de Europese Unie met 1 miljard euro per jaar wordt in 2009 met terugwerkende kracht voor zowel 2007, 2008 als 2009 geïncasseerd, en er is nog een additionele meevaller van 1 miljard als gevolg van een wijziging bij de Europese structuurfondsen. Omdat de voor de collectieve uitgaven relevante lonen en prijzen in de praktijk minder hard stijgen dan prijsontwikkeling die geldt voor de uitgavenkaders, treedt er een verbetering op van de zogenoemde ruilvoet, die nog eens 2 miljard euro opbrengt.

En dan is er nog het aardgas, dat door de gestegen olieprijs meer geld binnenbrengt. In plaats van 2 procent van het bbp, zoals eerder gedacht, bedragen de gasinkomsten 2,7 procent van het bbp. Het Centraal Planbureau (CPB) berekent dat het begrotingssaldo, geschoond voor de gasbaten, in 2009 voor 1,5 procent van het bbp in het rood staat, in plaats van het overschot van 1,3 procent waarmee het kabinet vandaag Prinsjesdag opluistert.

Daarmee wijkt Nederland niet af van de tekorten die volgend jaar gemiddeld in de Europese Unie worden verwacht. Dat geldt ook voor het ‘robuuste’ begrotingssaldo dat voor de stand van de conjunctuur, de aardgasbaten en de rente-uitgaven is gecorrigeerd en 2 procent van het bbp negatief is – hoewel het CPB waarschuwt dat deze laatste berekening met de nodige marges is omgeven.

De vraag is hoe stevig de vandaag te presenteren begroting is. Met name de aardgasbaten, die gebaseerd zijn op een zeer hoge verwachte olieprijs van gemiddeld 125 dollar per vat, kunnen tegenvallen, en een deel van de structurele verlaging van de inkomsten en verhoging van de uitgaven wordt gedekt door incidentele meevallers. Het valt van minister Bos te prijzen dat de economie in het aanstaande, moeilijke jaar de ruimte krijgt, en hij kan de meevallers natuurlijk moeilijk negeren. Maar voor het overige maakt de Miljoenennota 2009 vooral nieuwsgierig naar die van 2010.