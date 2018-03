Film van de dag

Cop Land. Donderdag gaat James Mangolds remake van de western 3:10 to Yuma in première. Deze film gaat over de transformatie van iemand die zich afzijdig houdt tot handelende held. Dit klassieke thema, (Casablanca) dook al op in Mangolds tweede film Cop Land, door hem als een ‘western in suburbia’ omschreven. Hierin speelt Sylvester Stallone een slome, weinig snuggere sheriff met een minderwaardigheidscomplex die een oogje toeknijpt als andere politieagenten het niet zo nauw met de wet nemen in het dorp in New Jersey waar hij de scepter zwaait. Hij ontwaakt uit zijn lethargie als een geslepen detective van Internal Affairs (Robert de Niro) onderzoek doet naar de vermeende zelfmoord van een agent. Zijn onbeantwoorde liefde voor Liz doet de rest. Hij hervindt zijn integriteit en herstelt de rechtsorde. (James Mangold, 1996, VS), RTL7, 20.30-22.30u.

André Waardenburg