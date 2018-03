Falen van de spiocratie

‘Griezelig is vooral de kennelijke authenticiteit. Aangeschoten Wild (Sijthoff, € 19,95) van John Le Carré sluit naadloos aan bij recente memoires van ex-spionnen’, schrijft Robert Gooijer. ‘De moderne spooks van Le Carré zijn papierschuivers en pennenlikkers, verwikkeld in interne clan-oorlogen en gehinderd door een onopgemerkt maar cruciaal gebrek aan kennis van degenen die ze bespioneren: islamistische terroristen. Meer dan ooit is de „intelligence community” volgens Le Carré een managementcultuur in paniek, op zoek naar goedkope succesjes bij politiek en pers maar onvergelijkbaar met de dodelijke, praktische geest die tijdens de Koude Oorlog overheerste. Die mening is relevant, want Le Carré vangt werkelijkheid in fictie, gebaseerd op ervaring en research. Terwijl hij de terroristen niet spaart, fulmineert hij vooral tegen de manier waarop de „spiocratie” haar falen probeert op te heffen met extraordinary rendition, de uitlevering van vogelvrije en potentieel onschuldige terreurverdachten aan landen waar ze worden gefolterd.[...] Hoewel hij briljantere boeken schreef, is Aangeschoten wild een uitstekende thriller.’