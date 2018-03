Excelsior stevig aan kop in eerste divisie

Rotterdam, 16 sept. Excelsior won gisteren voor de zesde keer op rij in de eerste divisie. De ploeg uit Rotterdam versloeg GA Eagles met 3-0 en leidt de ranglijst met vier punten voorsprong op FC Zwolle en VVV Venlo. FC Zwolle pakte in eigen stadion uit tegen Emmen: 4-0. VVV versloeg in De Koel Top Oss met 3-1. Beide teams klommen twee plaatsen op de ranglijst omdat RKC Waalwijk en Haarlem - na zes speelronden respectievelijk tweede en derde - in hun onderlinge confrontatie gelijkspeelden: 1-1.