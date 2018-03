Esperanza Spalding kan multitasken in de jazz

Jazz. Esperanza Spalding. Gehoord 15/9 Bimhuis, Amsterdam. Inl. esperanzaspalding.com

Esperanza Spalding is een sprankelende jazzvrouw die korte metten maakt met alles wat grijs en stoffig is in de jazz. Fel plukt ze aan de snaren van haar kleine contrabas, terwijl ze vol overgave scat en zingt. De Amerikaanse uit Portland is een authentiek talent. Een klein jazzfenomeen dat de New Yorkse jazzscene momenteel helemaal in de greep houdt met haar trio en kwartet.

Op haar vierde leerde ze viool spelen, daarna gitaar en op de middelbare school maakte ze kennis met de akoestische bas. Haar vaardigheden op dat instrument werden snel opgemerkt en met een beurs trad ze toe tot de befaamde Berklee College of Music in Boston. Die studie doorliep de muzikante met gemak. In 2005 - op haar 20e – werd ze aangesteld als jongste leraar op de opleiding.

Nu is ze 24 jaar en het zal, getuige haar groeiende reputatie en haar treffende cd Esperanza, niet lang meer duren voordat zij omarmd wordt door een breed publiek. Spalding is simpelweg onweerstaanbaar. Gisteravond in het Amsterdamse Bimhuis bleek ze met haar tengere lijf en haar eigenwijze kroeshaar (‘excuses voor mijn haar, we hadden wat technische problemen’) een tegelijk schattig en stoer plaatje achter haar bas te midden van haar band met gastsoliste Tineke Postma. Maar het waren vooral de lenigheid op de snaren en de daarvan totaal onafhankelijke opererende zang in Engels en Spaans waarmee ze harten stal.

Wat leek het de bassiste en vocaliste allemaal makkelijk af te gaan: instinctief dwarrelden de handen langs de hals van de bas, terwijl het hoofd en dus de keel steeds weer andere klanken vonden. Wat er uit kwam was altijd raak: de basnoten lobbig met groovy accenten en de parelende, door Braziliaanse muziek beïnvloedde zang zalig betoverend. Dan weer surfde ze op de melodie, dan weer improviseerde ze dwars tegen alles in met glasheldere, hoge uithalen.

Indruk maakte ze met haar versie van Body and Soul, waarin ze niet alleen zingend het avontuur opzocht, maar ook haar bas compleet liet afwijken van de maat. Spalding kan multitasken in de jazz. Erg bijzonder om te volgen.