Energiebedrijf Eneco ziet nettowinst dalen

Rotterdam. Energiebedrijf Eneco heeft in de eerste helft van dit jaar de omzet met 7 procent zien stijgen tot 2,6 miljard euro. Dat maakte het bedrijf gisteren bekend. De nettowinst daalde in vergelijking met een jaar eerder met ruim een vijfde tot 163 miljoen euro. Eneco kon in de eerste helft van 2007 nog een eenmalige bate in de boeken schrijven. Een lager resultaat van netbedrijf Stedin over de eerste zes maanden van dit jaar drukte daarnaast de winst. De bedrijfskosten van het netbedrijf stegen met 12 miljoen euro. Vooral aan zakelijke klanten verkocht Eneco meer energie. De verkoopprijzen waren echter lager dan vorig jaar.