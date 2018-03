Emigreren en geld: hoe regel je dat?

Het echtpaar Roelof en Ronald Koomen-de Groot uit Westbeemster wil zich in Turkije vestigen. Ze vragen zich af welke stappen op financieel gebied hun te wachten staan. „Ik begrijp dat het allemaal niet zo eenvoudig is”, schrijft Roelof.

Inderdaad, emigreren brengt een hoop rompslomp met zich mee, zeker op financieel gebied. Instanties nemen geen genoegen met een verhuisbericht. Zo wil de Belastingdienst weten waar het ‘middelpunt van je levensbelangen’ is, zegt belastingadviseur Sander de Gruil van JAN Accountants & Belastingadviseurs in Landsmeer. Het gaat er dan om of je nog een huis in Nederland hebt en wie er inwoont.

Indien daadwerkelijk in een land gevestigd is het zaak tijdig alle instanties in te lichten, om te voorkomen dat je in je nieuwe woonplaats ineens zonder geld zit of onverzekerd rondloopt. Enkele belangrijke organisaties, waaronder de Belastingdienst, het College voor Zorgverzekeringen, het CWI, de UWV en de Sociale Verzekeringsbank, hebben een handige website ingericht met een checklist voor emigranten: www.vertreknaarhetbuitenland.overheid.nl.

De financiële gevolgen van emigratie hangen af van de situatie: vertrek je naar een EU-land, word je uitgezonden door een baas of ga je als pensionado? In het laatste geval moet je er rekening mee houden dat AOW en pensioen niet zomaar naar elk land meegenomen kunnen worden.

Naar Turkije kun je AOW meenemen, maar je moet er rekening mee houden dat het bedrag kan veranderen. Behalve met de loonheffing heeft dat te maken met de hoogte van de AWBZ-premie. Het College voor Zorgverzekeringen stelt deze premies per land vast en stemt ze af op de zorg waarop je recht hebt. Sommige AOW’ers schrikken als ze hun bankafschrift zien, aldus de SVB.

In je woonland moet je, net als in Nederland, een zorgverzekering afsluiten. Soms kun je een Nederlandse zorgverzekering nog een tijdje aanhouden. Overleg dat met de verzekeraar, betoogt Les Davis van verzekeraar De Goudse, die is gespecialiseerd in verzekeringen voor mensen die voor werk of studie tijdelijk in het buitenland gaan wonen. Als dat niet mogelijk is, zou een reisverzekering een overbrugging kunnen vormen tot in de nieuwe verblijfplaats een betrouwbare verzekeraar gevonden is. Davis adviseert vooral ouderen in zo’n nieuwe woonplaats een deskundige, bijvoorbeeld een advocaat, in de arm te nemen om te helpen bij het regelen van geldzaken.

Ook expats krijgen met de Belastingdienst te maken. Om wat voorbeelden te noemen: wie belasting mag heffen over inkomen, het ‘woonland’ of het ‘bronland’, hangt af van de verdragen die Nederland met het woonland heeft afgesloten. Turkije mag belasting heffen over pensioenen, tenzij het om overheidspensioen gaat, zegt Sander de Gruil. Voor in Nederland aangehouden eigen huizen krijgen burgers met de Nederlandse Belastingdienst te maken. Zij moeten er rekening mee houden dat ze de hypotheekrenteaftrek kunnen kwijtraken, omdat het Nederlandse huis niet langer het hoofdverblijf is.

Marike Kerbert