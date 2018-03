Elektronicawinkel neemt Napster over

New York, 16 sept. De ooit zo populaire muziekdownloaddienst Napster is in handen gekomen van een elektronicaketen. Best Buy, in de Verenigde Staten marktleider in de verkoop van consumentenelektronica, heeft het bedrijf gekocht voor 121 miljoen dollar (85 miljoen euro). Napster leverde eind jaren negentig software waarmee gebruikers gratis muziek konden uitwisselen. Dit leidde tot vele juridische procedures en een stopzetting van de activiteiten. Daarna ging Napster door als een legale aanbieder van muziek. Met Napster gaat Best Buy de concurrentie aan met Apple, dat al enkele jaren dominant is met betaalde downloads van muziekbestanden.