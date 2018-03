Einde nationale maatschappijen is in zicht

„Ik kan u verklappen: wij gaan Alitalia niet kopen.” Met een kwinkslag wilde burggraaf Etienne Davignon, bestuursvoorzitter van de Belgische luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines, gisteren de huidige fusie- en overnamegolf in de Europese luchtvaart relativeren. Het zieltogende Belgische bedrijf dat een concurrent zou overnemen? Nee, dat zou inderdaad ondenkbaar zijn. Het omgekeerde is het geval: kleinduimpje Brussels Airlines, de indirecte opvolger van Sabena – dat in 2001 failliet ging – werd gisteren ingelijfd door Lufthansa.

De verkoop is voor de Belgen een opluchting: Brussels Airlines was vorig jaar nog net winstgevend, maar de vraag was hoe lang de kleine maatschappij zich zou kunnen handhaven in de zware concurrentieslag. Voor Lufthansa is Brussels Airlines weliswaar een kleine prooi, maar wel een die van groot strategisch belang is. Brussel is de hoofdstad van Europa en genereert veel verkeer uit de EU. Lufthansa wilde bovendien voorkomen dat Air France-KLM zijn machtsblok zou uitbreiden met België. Eind vorig jaar nam Air France-KLM al de in België opererende (Nederlandse) maatschappij VLM over. Davignon zei gisteren dat er meer kandidaat-kopers waren geweest, maar dat Lufthansa met het beste bod kwam.

Wat voor Brussels Airlines geldt, gaat op voor veel kleine en middelgrote maatschappijen in Europa, al dan niet in staatshanden. De enorme concurrentie, op gang gebracht door de prijsvechters en de sterke stijging van de variabele kosten (vooral brandstof), brengt veel luchtvaartbedrijven aan de rand van de afgrond. De enige redding is toevlucht zoeken tot een sterke partij.

Deze consolidatie in de Europese luchtvaart gaat langzaam maar zeker in de richting van drie blokken: Air France-KLM, Lufthansa en British Airways (BA). Air France was in 2004 het eerste bedrijf van het trio dat een grote klapper maakte door KLM over te nemen en voor de neus van BA weg te kapen. De succesvolle combinatie Air France-KLM werd ook de wereldwijde standaard voor integratie van twee maatschappijen.

Lufthansa wilde niet achterblijven en kocht in 2005 Swiss International op, gevolgd door Brussels Airlines, gisteren. De naam van Lufthansa wordt verder in verband gebracht met een eventueel belang in Austrian Airlines (Oostenrijk), SAS (Zweden, Denemarken, Noorwegen), Iberia (Spanje) en Alitalia. Al deze bedrijven zijn ofwel in financiële problemen, of ze vrezen dat ze het in de toekomst niet alleen meer kunnen bolwerken. Wolfgang Mayrhuber, de topman van Lufthansa, weigerde gisteren in Brussel te zeggen welke overnames hij concreet in zijn hoofd heeft. „Wij kijken naar alle opties. We redeneren puur opportunistisch. Als er een kans is, pakken we die.”

Terwijl Mayrhuber sprak, maakte Austrian Airlines bekend dat Lufthansa, Air France-KLM en de Russische maatschappij S7 zijn uitgekozen als de drie bedrijven waarmee verder wordt gepraat over een belang van 43 procent in Austrian, dat de Oostenrijkse overheid wil verkopen. British Airways had ook een bod uitgebracht, maar is door Austrian aan de kant geschoven. De slag om Austrian lijkt te worden uitgevochten tussen Lufthansa en Air France-KLM. Dit geldt mogelijk ook voor Alitalia. De sanering van de Italiaanse luchtvaartmaatschappij, die al jaren zware verliezen lijdt, is een gebed zonder eind – er zijn onderhandelingen gaande tussen regering en bonden – maar vaststaat dat de Italianen een degelijke buitenlandse partner willen. Air France-KLM is, na de mislukte overname van Alitalia begin dit jaar, opnieuw in beeld. Maar de Italiaanse premier Silvio Berlusconi liet gisteren doorschemeren dat ook met Lufthansa contact is over een belang in Alitalia.

Wie het ook wordt die in Italië met de eer gaat strijken, de volgende vraag zal zijn of de Europese Commissie een dergelijk machtsblok zal accepteren. Kleine bedrijven als Brussels Airlines zullen voor de Commissie geen problemen opleveren op het gebied van mededinging, maar Alitalia en ook SAS zijn forse maatschappijen. Hier botsen twee beleidslijnen van de EU. Aan de ene kant wordt privatisering van harte ondersteund, aan de andere kant mogen die private bedrijven niet te veel macht krijgen, dat zou schadelijk kunnen zijn voor de consument.

En dan liggen er ook nog kapers op de loer van buiten de EU. De Arabische maatschappijen Etihad en Emirates beschikken over een schier oneindig budget en een tomeloze ambitie. The Sunday Times meldde deze week dat Etihad geïnteresseerd is in een fusie met het Britse BMI. Etihad bevestigde daarna in een verklaring dat het gesprekken voert over consolidatie. „Maar er zit niets concreets in de pijplijn.” Als BMI een serieuze optie is voor Etihad komt het daar een van de ‘grote drie’ uit Europa tegen: Lufthansa heeft een minderheidsbelang in BMI.