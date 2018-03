Puur vakmanschap, dat blijft mooi om te zien.

Lopend over de Dam zag ik iets wat op een opstootje leek, zoveel mensen waren opeens naar één plek toegestroomd. Het bleek om een straatartiest te gaan, en ik wilde alweer doorlopen totdat ik flarden uit zijn communicatie met het publiek opving. Hij legde uit wat men te zien zou krijgen en hij deed dat in een rauw, direct Engels met een accent dat ik niet zo gauw thuis kon brengen.

Wat mij vooral trof was zijn trotse zelfbewustheid. „I am a professional streetperformer”, zei hij een paar keer bijna streng, terwijl hij de kring rondkeek. Het was een kleine, pezige man van half in de twintig met kort, geblondeerd haar, gehuld in een T-shirt en een kniebroek. Hij had een zacht, jongensachtig gezicht.

„Ik ga een paar moeilijke, bijzondere stunts verrichten”, zei hij in zijn hoofdmicrofoon, „en ik wil graag dat jullie na elke stunt een stevig applaus geven. Dus niet dat aarzelende geklap van daarnet. Jullie zitten niet thuis naar de televisie te kijken.”

Hij haalde drie mannen uit het publiek en liet ze zijn eenwieler overeind houden. Een eenwieler, ik vrees dat het woord het al zegt, is een fiets met één wiel. Daarbovenop staat een lang stalen verbindingsstuk, in dit geval van ongeveer drie meter, waarop het zadel rust. Halverwege bevinden zich de pedalen die de berijder constant in beweging moet houden, anders valt hij – drie meter dus.

De performer, die zich inmiddels als „Jason uit Nieuw-Zeeland” had voorgesteld, klom met enkele grapjes („Wees niet bang, ik ben niet gay, volgens mijn laatste vriend”) op de schouders van een van de drie mannen. Vervolgens klauterde hij naar het zadel dat er niet bepaald balzakvriendelijk uitzag. Hij wachtte even tot we uitgeklapt waren – niemand durfde achter te blijven – en begon toen de mannen instructies te geven. Op zijn commando moesten ze tegelijk een stap achteruit doen en zijn fiets loslaten.

Zo geschiedde.

Daar danste Jason, almaar trappend, boven ons in de lucht op zijn zadeltje en dat ene wieltje. Je kreeg bijna een hartverzakking door alleen al naar hem te kijken. Maar Jason bleef spraakzaam als een eenzame bejaarde. Het beste moest nog komen, riep hij.

Een van de drie mannen kreeg de opdracht drie toortsen aan te steken en ze vervolgens één voor één over een afstand van twee meter naar Jason omhoog te gooien.

Jason ving de eerste alsof hij een vuurtje voor zijn sigaret kreeg aangereikt. De tweede miste hij doordat de man verkeerd mikte. Hij liet de toorts oprapen en opnieuw gooien. Nu lukte het wel. Toen hij ook de derde toorts gevangen had en wij hem overlaadden met applaus, alsof hij de Pavarotti der eenwieligen was, werd hij iets te overmoedig. Hij probeerde ook nog te jongleren met zijn toortsen, maar ze vielen snel uit zijn handen op de grond.

We vergaven het hem graag. Jason keek of het erbij hoorde en zei vanaf zijn luchttroon: „Wees nou niet zo flauw om snel weg te lopen. Ik reken op een royale bijdrage. Voor vijf euro kan ik een maaltijd kopen, voor twee euro heb ik een biertje. En denk erom: giften van minder dan twee euro accepteer ik niet. Ik ben méér waard.”

Gehoorzaam pakten wij onze portemonnee en deden wat van ons verlangd werd.