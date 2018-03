'Een positief gevoel' versus 'louter schone schijn'

Na een rijtoer door zonnig Den Haag las koningin Beatrix vanmiddag de Troonrede voor. Daarna presenteerde minister Wouter Bos (Financiën, PvdA) de Rijksbegroting 2009. De Tweede Kamer debatteert morgen en overmorgen tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen over de plannen voor volgend jaar. De fractievoorzitters van de coalitiepartijen en die van de drie grootste oppositiepartijen nemen hier alvast een voorschot op het belangrijkste politieke debat van het jaar.

Pieter van Geel (CDA): welvaartsverlies wordt eerlijk verdeeld

„Wij hebben een positief gevoel over deze Rijksbegroting. Het kabinet is er in geslaagd het welvaartsverlies – want we worden met name door hogere olie- en voedselprijzen armer volgend jaar – eerlijk te verdelen. Het is sociaal en solide. In een moeilijke economische tijd is het het kabinet gelukt om de meeste Nederlanders er op vooruit te laten gaan. Dat is een knappe prestatie. Dank zij het aardgas hebben we een positief saldo, dat is waar. Maar dat geld wordt niet verjubeld. Het kabinet beheert de miljarden in het Fonds Economische Structuurversterking heel strikt. Daar kan Gerrit Zalm nog een puntje aan zuigen.

Het CDA is erg blij dat werken lonender wordt, met name doordat de WW-premies worden afgeschaft. Dat is erg goed voor de arbeidsparticipatie. Dat sommige ouderen vanaf 2011 moeten meebetalen aan de AOW hebben wij niet bedacht. Maar hoe dat nu is uitgewerkt is goed, met name door de bonus voor de ouderen die doorwerken.

„Wij missen nog een voelbaar resultaat bij het verminderen van de administratieve lasten. Het moet bedrijven allemaal wat gemakkelijker worden gemaakt. Verder plaatsen wij kanttekeningen bij de vernieuwing van de Rijksdienst. Het kan niet zo zijn dat er maar wat formatieplaatsen worden geschrapt en that’s it. De publieke dienstverlening moet veel beter. De burger moet weer vertrouwen krijgen in de overheid, en andersom.”