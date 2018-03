Eén DNA-afwijking geeft meer ziekten

rotterdam. Een bepaalde, kleine ziekteverwekkende chromosoom-afwijking betekent niet dat iemand met die afwijking steeds dezelfde ziekte krijgt. Er zijn identieke chromosoomafwijkingen die gepaard gaan met heel verschillende mentale en lichamelijke aandoeningen. Dat blijkt uit een grote studie, vorige week gepubliceerd in de New England Journal of Medicine. De onderzoekers keken bij duizenden mensen met een mentale achterstand naar een bekende, voor fouten kwetsbare plaats in het DNA op chromosoom 1. Patiënten die op die plaats een bepaald stukje DNA misten hadden allemaal een mentale handicap, maar verschilden in andere problemen zoals vertroebeld netvlies, een afwijkende vorm van het hoofd of een zwak hart.