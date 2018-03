Drie jaar cel voor Bosnische oud-generaal

Oud-generaal Rasim Delic (59) is gisteren door de rechters van het Joegoslaviëtribunaal veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar wegens het „gruwelijk behandelen” van krijgsgevangenen. Delic was van 1993 tot 1995 stafchef van het Bosnische regeringsleger. In die tijd vochten honderden buitenlandse moslims, Mujahedeen, mee tegen de Bosnische Serviërs en Kroaten. De rechters achtten bewezen dat de Mujahedeen tientallen burgers en krijgsgevangenen hebben vermoord.

Voor die moorden is Delic niet veroordeeld, wel voor de mishandeling van Serviërs en Kroaten die door de Mujahedeen gevangen waren genomen. De Zuid-Afrikaanse VN-rechter Bakone Moloto schetste een gruwelijk beeld van de misdaden van de Mujahedeen tijdens de oorlog in Bosnië. Zo werd in juni 1993 het vuur geopend op een groep Bosnisch-Kroatische gevangenen, waarbij 24 van hen werden gedood. In juli 1995 werd een Serviër onthoofd in het kamp Kamenica en moesten alle andere gevangenen het afgesneden hoofd kussen. Tevens werden gevangenen gemarteld met elektroshocks.

De aanklagers hadden vijftien jaar geëist wegens schending van de plicht van een militair commandant om moorden door ondergeschikten te voorkomen.

Delic is de hoogstgeplaatste moslim die door het hof is veroordeeld. De rechters hielden rekening met een aantal verzachtende omstandigheden. Zo heeft Delic zich vrijwillig overgegeven en samengewerkt met het tribunaal. Hij heeft zijn ondergeschikten herhaaldelijk opgeroepen zich te houden aan de Geneefse Conventies en heeft bijgedragen aan de totstandkoming van het vredesakkoord van Dayton.

