Doden bij gevecht in de Gazastrook

Gazastad, 16 sept. Bij een vuurgevecht in een drukke woonbuurt in Gazastad tussen de Palestijnse fundamentalistische organisatie Hamas en de zwaar gewapende Dogmushclan zijn gisteren negen clanleden gedood. De Dogmushclan, een beruchte familie die met zowel extremistische als criminele groepen banden onderhoudt, was vorig jaar verantwoordelijk voor de gijzeling van een BBC-journalist. Hamas-politie omsingelde het woongebied van de Dogmushclan gisteravond nadat een clanlid een politieman had gedood.