Dode bij aanval op politie Oost-India

BHUBNESHWARA, 16 sept. Honderden gewapende mensen hebben vandaag een politiebureau in Oost-India aangevallen. Een agent is gedood en verschillende anderen zijn gegijzeld. De aanval had plaats in Gochhapada in de staat Orissa en lijkt een vergelding voor een incident van zaterdag, toen politieagenten schoten op protesterende hindoes. Daarbij kwamen zeker vier mensen om het leven en vielen tientallen gewonden. Orissa is al weken het toneel van anti-christelijk geweld. Aanleiding was de moord op een hindoeleider. Hoewel de aanslag werd opgeëist door maoïstische rebellen, gaven hindoes de schuld aan christenen. Daarop vielen ze kerken en andere christelijke instellingen aan. Duizenden christenen zijn gevlucht.