De Unie kraakt lichtjes in haar voegen

Amsterdam, 16 sept. - De kredietcrisis op de financiële markten woedt op dit moment zo hevig, dat zij een ander opmerkelijk fenomeen aan het zicht onttrekt. Binnen de eurozone lopen de verschillen in rente die de nationale overheden op hun staatsleningen betalen, flink op. Het verschijnsel is vrij recent, volgt op een periode waarin de renteverschillen juist minimaal waren.

Dat is wel eens anders geweest. Toen de monetaire unie er nog niet was waren de renteverschillen tussen de Europese landen groot: Italië betaalde, zeker in de nasleep van de valutacrises van 1992 en 1993, wel 6 procentpunt (600 basispunten) meer rente op tienjarige staatsleningen dan het stevige Duitsland, dat van alle lidstaten meestal het laagste tarief betaalde. Hoge tarieven golden ook voor landen als Spanje en Portugal. De valutarisico’s op de lire, de peseta en de escudo waren fors, het begrotingsbeleid wankel en obligatiebeleggers eisten daar een flinke extra rentevergoeding voor terug.

Toen langzamerhand duidelijk werd dat ook deze landen zouden opgaan in de monetaire unie, daalden hun rentevoeten razendsnel. Als de effectieve rente op een obligatie daalt, dan stijgt de koers. Beleggers deden volop mee aan wat het ‘convergentiespel’ zou gaan heten en maakten wonderwinsten op Italiaanse en Spaanse obligatiebeleggingen.

Maar niemand verwachtte destijds dat de rentes van alle eurolanden uiteindelijk vrijwel op hetzelfde peil terecht zouden komen. Er waren vooraf studies verricht naar rentevoeten op de obligaties van bijvoorbeeld de Canadese deelstaten, en die wezen op een mogelijk renteverschil tussen de ‘sterke’ eurolanden als Duitsland en ‘zwakke’ landen als Italië van zo’n 70 basispunten (0,7 procent). De vroege eurosceptici zagen daar ook wel een vorm van rechtvaardigheid in: Italië zou zo toch enigszins gestraft worden voor zijn hoge staatsschuld en zijn geschiedenis van bovenmatige begrotingstekorten.

Die ‘straf’ lijkt zich de laatste maanden alsnog te voltrekken. Italië betaalde vanmorgen 73 basispunten meer dan Duitsland, terwijl dat verschil de afgelopen jaren soms minder dan 10 basispunten was. Spanje betaalt 55 basispunten meer dan Duitsland, Portugal 50. Het verschil loopt sneller op dan bijgaande grafiek kon bijhouden.

De vraag is nu waarom het verschijnsel zich nu plotseling wel voordoet. Daar kan een groot aantal redenen voor worden aangevoerd. De eerste is dat rentes in de afgelopen jaren voor de kredietcrisis, toen krediet en liquiditeit ruim voor handen waren, op alle fronten zijn geconvergeerd. Nu krediet schaars wordt en de liquiditeit opdroogt, lopen de rentes weer uiteen. Wat nu met de staatsleningen van de eurolanden gebeurt is daar een illustratie van.

Een andere mogelijke reden is de vlucht in veilige beleggingen. Vroeger zochten investeerders in tijden van crisis hun heil in de Duitse mark, die dan aansterkte ten koste van de andere Europese munten. Dat kan door de euro niet meer. Het kan zijn dat beleggers hun reflex hebben behouden, en nu Duitse obligaties als het veiligst beschouwen, de koers opstuwen en de Duitse effectieve rente op die manier drukken. Daardoor loopt het renteverschil tussen Duitse staatsleningen en bijvoorbeeld Italiaanse nu op.

Maar misschien is er meer aan de hand. Om Italië als voorbeeld te blijven nemen: dat land kon vroeger een verlies aan concurrentiekracht neutraliseren met een devaluatie van zijn nationale munt, de lire. Dat kan nu niet meer, en ook het monetaire beleid kan niet meer aan nationale behoeften worden aangepast: er is nog maar één centrale bank, de Europese Centrale Bank, die de rentevoet op de geldmarkt bepaalt.

Dat maakt dat de verschillende eurolanden alleen nog structurele maatregelen kunnen nemen om hun concurrentiepositie te behouden: flexibele arbeids- en productmarkten en een bedrijfsleven dat snel kan reageren op veranderingen. Dat blijkt lastig: Italië verliest snel aan concurrentiekracht en dat geldt bijvoorbeeld ook voor Griekenland en Portugal. Spanje kampt met een vastgoedcrisis die het gevolg is van een, mede door de lage rente gevoede, investeringshausse. Het lijkt geen toeval dat al deze landen inmiddels een alarmerend tekort hebben op hun betalingsbalans.

De vraag is nu: houden ze dat vol? Nu de renteverschillen met Duitsland oplopen, is het wachten op de eerste onheilstijdingen over samenhang van de eurozone zelf. De oplopende rente die Italië op zijn staatsschuld moet betalen kan een technische oorzaak hebben. Maar het is evengoed mogelijk dat beleggers in hun achterhoofd rekening houden met de mogelijkheid dat het land niet voor eeuwig in de monetaire unie kan of wil blijven.

