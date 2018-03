De ruggengraat van Nederland lost het zelf wel op

Politici in de VS, Frankrijk en Duitsland zeggen al jaren dat mensen uit de middenklasse zwaar getroffen worden door de concurrentie uit China, door immigratie, door onzekerheid over hun baan en hun pensioen. In Duitsland bleek dit voorjaar dat veel van hen voor het eerst in jaren waren teruggevallen naar lagere inkomensgroepen.

In Nederland is dat niet zo, maar wij waren benieuwd of mensen uit de middenklasse zich hier op een vergelijkbare manier bedreigd voelen. Vorig jaar zeiden de oppositiepartijen bij de algemene beschouwingen dat ‘hardwerkende Nederlanders’ de dupe waren van beleid dat de rijken rijker maakt en de armen beschermt.

We gingen naar Utrecht Centraal om middenklassemensen te vinden aan wie we het konden vragen. Het station in Utrecht verwerkt dagelijks 50 procent van de forenzen in de Randstad.

Haagse woorden als ‘koopkracht’ en ‘lastenverlichting’ zijn in de gesprekken niet gevallen. Er was maar één zo’n woord dat wél altijd viel: ‘pensioenleeftijd’. De geïnterviewden vinden dat ze daar zelf over moeten kunnen beslissen.

Hieronder laten we de andere overeenkomsten zien.

Werk

Geen van de geïnterviewden klaagt over inkomen, hypotheekrente of aandelenkoersen. De meesten vinden dat ze het goed hebben, al doen ze vaak ander werk dan waarvoor ze zijn opgeleid. De bioloog is senior consultant voor de procesindustrie, de antropoloog is communicatiemedewerker, de levensmiddelentechnoloog is ict’er. Ze vinden dat vanzelfsprekend.

Ict’er Erik van der Kolk (41): „Na mijn opleiding heb ik met behoud van uitkering een cursus in de automatisering gedaan, wat nog lastig genoeg was, want ik moest het zelf betalen en ik kreeg met moeite vrijstelling van sollicitatieplicht. Maar daarna had ik wel een baan.”

Consultant Dirk de Knecht (49): „Toen ik van de universiteit kwam, was er geen werk. Ik ben vakantiesteward bij de KLM geworden. Mijn vrouw zei: hebben ze daar geen interne opleidingen? Zo ben ik in de communicatievaardigheden terechtgekomen. Later ben ik die opleiding zelf gaan geven.”

Zes van de negen weten hoe het is om onzeker over hun baan te zijn. Daar klagen ze ook niet over. Erik van der Kolk: „Het bedrijf waar ik nu werk is overgenomen en het is onduidelijk wat de gevolgen zullen zijn. Maar ik maak me geen zorgen, ik zie het wel.”

Dirk de Knecht: „Uiteindelijk kwam ik bij een bureau dat de industrie adviseerde over duurzame energie, in een tijd dat dat nog niet in de mode was. Op mijn vijfenveertigste zat ik weer zonder werk. Je denkt: hoe lang gaat dat duren? Maar ik kon snel terecht bij het kenniscentrum waar ik nu werk. Ik ben niet meer onzeker over mijn toekomst. Ik heb zoveel competenties opgebouwd, ik kan nu op heel veel plekken terecht.”

Oude dag

Geen van de geïnterviewden vertrouwt erop dat de collectieve ouderdomsvoorzieningen net zo goed zullen blijven als ze nu zijn. Ze gaan ervan uit dat ze zelf moeten zorgen voor voldoende inkomen als ze oud zijn. Sommigen sparen er ook voor, op een eigen rekening.

Loes Oostenrijk (58), psycholoog, docent aan een hbo: „Er wordt stilaan van uitgegaan dat ik zal doorwerken tot mijn vijfenzestigste, maar het is nu soms al nauwelijks op te brengen. Het tempo, het voortdurend veranderen van taken – slopend. Sinds de dood van mijn ouders leg ik geld opzij om eerder te kunnen ophouden.”

Ict’er Erik van der Kolk: „Ik zit op mijn werk in de deelnemersraad van het pensioenfonds, dus mij hoor je niet zeggen: we zien wel. Ik ben zelf ook aan het sparen voor later, als de tijden veranderd zijn. Ik houd er rekening mee dat de voorzieningen zoals ze nu zijn, afgeschaft zullen zijn als wij oud zijn.”

De mensen die geen goede gezondheid hebben, gaan er ook van uit dat ze zelf hulp zullen moeten regelen als ze niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. Ze praten erover alsof dat vanzelfsprekend is. Consultant Dirk de Knecht: „Ik bouw reserves in om hulp te kunnen bekostigen voor het geval ik ziek word. Ik heb een vriendin met MS, ze wordt prima verzorgd. Maar ik vraag me af of dat over twintig jaar nog zo zal gaan.”

André Loeffen (45), medewerker Belastingdienst: „Mijn ouders wonen hier in een aanbouw bij het huis. Dat hebben we bewust zo gedaan. Ze zijn altijd in de buurt voor de kinderen. Als ze ziek worden, kunnen ze zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Ik hoop dat mijn kinderen dat later ook zo voor mijn vrouw en mij doen.”

Hun kinderen

De geïnterviewden met jonge kinderen – vijf van de negen – zullen ze er alles aan doen om hun kinderen de beste opleiding te kunnen bieden. Ze houden er rekening mee dat ze daar zelf voor zullen moeten betalen.

Houcine Chbab (44), ingenieur bij Deltares: „Mijn dochter is zeven maanden, mijn zoon is vier, maar ik wil zeker weten dat ik hun een goede toekomst kan bezorgen. Ik werk op zondag in de supermarkt van mijn broer om meer te kunnen sparen. Ik heb technische wiskunde gestudeerd, nu zou ik economie of bestuurskunde kiezen. Ik heb gemerkt dat je daar in Nederland veel verder mee komt. Dus dat zal ik mijn kinderen ook aanraden.”

Erik van Uden (52), hoofd communicatie Vereniging Spierziekten Nederland: „Ik laat mijn dochters zoveel als mogelijk in aanraking komen met wetenschap. Ze mogen kiezen wat ze willen, maar ik zeg wel: kies een profiel met wiskunde en natuurkunde, die andere richting is voor wat dommere kinderen. Dat zeg ik als grapje om ze over te halen.”

Toch denken alle negen dat hun kinderen (of kleinkinderen) in minder grote welvaart zullen leven dan zij. Daar maken ze zich zorgen over, maar tegelijkertijd niet. Ze zeggen ook dat het niet maar kan doorgaan, zoals wij nu in het Westen leven. De economie kan niet blíjven groeien.

Docent Loes Oostenrijk: „Mijn kinderen gaan ervan uit dat ze, als ze klaar zijn met hun studie, genoeg geld hebben voor alles wat ze willen. Ze vinden het vanzelfsprekend om een magnetron en een pc te hebben. Ik ben geen econoom, maar ik denk: zo vanzelfsprekend is het niet.”

Consultant Dirk de Knecht: „Ik denk dat de welvaart de komende jaren drastisch zal afnemen, dus ook voor mijn kinderen. Maar wat is welvaart? Elke dag vlees eten? Drie keer per jaar met vakantie? Kamperen is ook leuk. Maar minder groei is het probleem niet, de verdeling is een probleem. Dat de mensen die het nu al niet goed hebben, het nog minder krijgen. Dat zal spanningen opleveren en daar maak ik me zorgen over.”

Milieu

De geïnterviewden maken zich ook grote zorgen over klimaat en milieu. Maar daarvan weten ze niet goed wat ze er zelf aan kunnen doen. Willemieke Molenaar (38), leider van kunst- en innovatieprojecten: „We eten biologisch, altijd. Maar ik heb wel een auto, zo principieel ben ik nu ook weer niet. Wat voor zin heeft het als ik stop met autorijden als een multinational in één seconde meer uitstoot dan ik in mijn hele leven? Ik ga ook geen CO2-bomen planten als ik in het vliegtuig stap, terwijl ze daar in Brazilië de boel omhakken.”

Alice Taatgen (25), student kunstgeschiedenis: „Er is voor onze kinderen zoveel te verliezen. Ik word er naar van, als ik er aan denk hoe veel we verbruiken. Maar zelf ben ik ook niet zo zuinig. Ik heb geen spaarlampen. Ik fiets meestal, maar ik heb wel net mijn rijbewijs gehaald. Ik koop biologisch vlees, maar geen biologische groenten.”

Erik van Uden: „Olie kunnen we niet zomaar afschaffen, we kunnen het wel op een andere schaal verbruiken. Het is een feit dat we met elkaar te veel foute gassen de lucht in blazen. Je kunt je er zorgen over maken, maar dat heeft weinig zin. Het zijn dingen die gebeuren en waar ik geen grip op heb.”

Zo denken ze ook over de gevolgen van toenemende concurrentie vanuit China en India voor Europa: daar kunnen ze zelf weinig aan doen. Ze vinden het wel vanzelfsprekend dat mensen in andere werelddelen het nu ook eens beter krijgen. Het werd tijd.

Tolerantie

Ze vinden dat Nederland intoleranter wordt, maar alleen André Loeffen van de Belastingdienst heeft het dan over moslims: díé kunnen weinig verdragen. Anderen hebben het over mensen die nooit Marokkanen tegenkomen, maar er wel een mening over hebben. Willemieke Molenaar: „Een paar straten verderop moest een opvangtehuis voor verslaafden komen. Je wilt niet weten hoeveel brieven van het actiecomité ik in de bus kreeg. De buren zeiden: stel je voor dat al die verslaafden hier door de straat lopen? Ik vind het een verrijking.”

Alice Taatgen: „Een tijd geleden kwam in het nieuws dat de auto’s in Slotervaart in de fik vlogen. Ik woonde er toen naast, maar ik heb niets gezien. Het wordt opgeklopt, door politici en media.”

Houcine Chbab: „Ik maak me zorgen om de steeds grotere tegenstellingen. Het is niet alleen het Westen tegen de islamitische wereld. Het is ook: België, Ierland. Iedereen en alles wordt tegen elkaar opgezet.”

Erik van Uden: „Als we doorgaan op de weg waarop we nu zitten, met telkens chaos rond verkiezingen, kom je op het punt waarop de hele democratie ter discussie staat. Zo was het ook in de Weimarrepubliek. De democratie disfunctioneerde en het volk riep: we willen een sterke leider die ons verlost! Geen zonnig vooruitzicht.”

Rudolf Engelberts (85), gepensioneerd classicus: „Een voorouder van mij, de predikant Engelberts, schreef in de achttiende eeuw hoe belachelijk het was dat Groningers niets te maken wilden hebben met Zeeuwen. Nu schelden we op Brussel en zijn we bang voor te veel invloed van de Engelsen en de Fransen. Daar zullen we op den duur toch van af moeten.”

Wat laat dit alles zien?

Dat deze negen mensen opmerkelijk eensgezind zijn, al stemmen ze bijna allemaal op een andere partij: VVD, CDA, D66, PvdA, GroenLinks, SP, Wilders en misschien straks op Trots op Nederland. Bedreigd in hun alledaagse bestaan voelen ze zich niet, maar ze denken wel dat hun welvaart zal verminderen, of in elk geval die van hun kinderen. Oplossingen uit Den Haag of Brussel verwachten ze niet, dus doen ze waar ze aan gewend zijn: ze verzinnen ze zelf.

Lees een uitgebreide versie op nrc.nl/binnenland

Negen geluiden uit de middenklasse Op een donderdagochtend tussen acht en negen uur vroeg NRC Handelsblad aan negentien mensen op het Centraal Station in Utrecht om met ons te praten over de Nederlandse samenleving en hun mogelijke zorgen daarover. We zochten mensen uit de middenklasse, met baan en gezin of plannen daartoe en een inkomen tussen de 30.000 en 60.000 euro bruto of uitzicht daarop. De ruggengraat van elke democratie. Negen van hen bezochten we. We hielden geen enquête, het waren gewone gesprekken, over werk, de toekomst van de kinderen, de oude dag. Vandaag, op Prinsjesdag, presenteren we wat we in negen huiskamers – Utrecht, Amersfoort, Nieuwegein, Amsterdam, Amstelveen, Rotterdam en Wijchen – te horen kregen.