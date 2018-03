De 'pedo' na zijn straf

Waar moet een pedoseksueel na zijn straf naartoe? De vraag is actueel nu in Utrecht een woningcorporatie een pedoseksueel via de rechter de huur wist op te zeggen. De rechter vond het „hoogst ongewenst”, zo bleek vanmiddag, dat de man in hetzelfde flatgebouw als zijn slachtoffer wilde blijven wonen, een paar etages lager. Een pijnlijke casus, in de eerste plaats voor het slachtoffer, die een bekend probleem op scherp zet. Deze situatie had voorkomen moeten worden. Burgemeester Wolfsen had daarom over de vrijlating geïnformeerd willen worden. Logisch. Maar hij wil ook zelf de macht om ‘afgestrafte’ seksuele delinquenten tegen hun zin te herhuisvesten. Is dat terecht?

Nu wordt de burgemeester alleen geïnformeerd als het Openbaar Ministerie dat nodig vindt. Namelijk als een vrijlating mogelijk tot ordeverstoringen zal leiden. De verantwoordelijkheid om een individueel slachtoffer te beschermen ligt aldus bij justitie. De officier kan de strafrechter om een contactverbod of straatverbod vragen – feitelijk kan dat neerkomen op een verhuisplicht. Ook de ouders of het kind kunnen bij de civiele rechter een contactverbod afdwingen.

De burgemeester heeft dus niet de macht om iedere pedoseksueel preventief te weren uit wijken of toezicht uit te oefenen. Dat doen het parket, de politie en de reclassering op bevel van de rechter. Dat kan voldoende zijn, mits die instanties voldoende slagvaardig en vooruitziend reageren. Zij moeten even dichtbij de burger staan als de burgemeester, die overigens niet machteloos is. Hij kan zich best het lot van het slachtoffer aantrekken door hem haar juridisch bij te staan bij een eis tot een contactverbod.

Het zijn vooral de landelijke instanties die beter moeten weten dan nu waar een pedoseksueel zich zal vestigen. Over registratie en beter toezicht moet nagedacht worden. Ook het gedwongen herhuisvesten van een delinquent kan nodig zijn.

Dat grijpt diep in, ook in het leven van diens huisgenoten. Een simpele bestuursbeslissing van de burgemeester biedt hier niet voldoende waarborgen. Tussenkomst van de rechter blijft geboden. Het gaat immers om burgerrechten. De vrijheid om te gaan en staan waar men wil, komt ook toe aan een pedo die zijn straf heeft gehad. Juridisch bestaan er na de straf geen bezwaren meer. Daar was de straf voor bedoeld: om die bezwaren op te heffen. Iedere ex-delinquent is gebaat bij anonimiteit om te kunnen reïntegreren. Werk, wonen, relaties – wie daarin blijvend en publiek wordt gehinderd door de Staat, wordt een paria. Iedere rem op herhaling verdwijnt dan. Een samenleving die haar misdadigers uitstoot, zal er onevenredig meer last van krijgen.

Een verhuisplicht verplaatst het probleem. Nergens wordt naastenliefde voor pedoseksuelen anders dan in theorie en op zondag onderschreven. Ook mensen met een psychoseksuele stoornis die volgens de rechter in de samenleving kunnen verblijven, moeten met rust gelaten kunnen worden. Dat vereist bestuurlijke moed. Dat is misschien wel moeilijker dan in de bres springen voor het slachtoffer.