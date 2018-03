De NAVO in Tbilisi

Terwijl de secretaris-generaal van de NAVO, Jaap de Hoop Scheffer, met zijn ambassadeurs door Tbilisi toert en overal verkondigt dat het Atlantisch bondgenootschap Georgië zoveel mogelijk zal bijstaan, ziet het er toch niet naar uit dat Georgië op korte termijn lid van de NAVO wordt. Volgens sommige westerse diplomaten in de wandelgangen van het Marriott Courtyard Hotel, waar de meeste besprekingen plaatsvinden, komt het er voorlopig zelfs helemaal niet van. Veel te gevaarlijk, zo’n instabiel land.Vanmiddag hebben de diplomaten gesprekken met de oppositie, die door de Georgische regering nog altijd behoorlijk wordt tegengewerkt. Ik ben benieuwd hoe de heren er dan over denken.De steunbetuiging die nu wordt gegeven moet vooral als een signaal aan Rusland worden beschouwd om Georgië met rust te laten en zijn troepen voor 10 oktober uit de bufferzone terug te trekken.Baltische statenSommige NAVO-diplomaten houden er zelfs rekening mee dat als Rusland niet wordt gewaarschuwd het ook wel eens de Baltische landen onder druk zou kunnen zetten. Daar wonen tenslotte net als in Zuid-Ossetië ook veel Russische staatsburgers. Die zullen echter nooit een wederopneming in Poetins Rusland willen, omdat het ze in Letland, Estland en Litouwen onder de EU-vlag economisch veel te goed gaat.In de Sovjetjaren golden de drie Baltische republiekjes al als een paradijs voor de Rus. Nergens in de Sovjet-Unie was het leven beter dan daar. Nergens in de voormalige Sovjet-Unie is het leven beter dan daar.IdealistenIn Georgië is het dezer dagen fascinerend om te zien hoe de jonge regering van twintigers en dertigers zijn best doet om het Westen te behagen. Het heeft meer iets van een clubje idealisten die alles voor hun land over hebben, dan van een serieus gezelschap ervaren politici die hun land goed willen besturen.Dat idealisme heft iets aandoenlijks en bewonderenswaardigs, maar ik vraag me af of het nu tot beter openbaar bestuur leidt? Over Saakasjvili geen kwaad woord van hun kant, over het onderdrukken van de oppositie slechts magere verontschuldigingen. Het lijkt bijna op de Russische verdediging van het Poetinisme, waarbij ook geen enkele kritiek wordt geduld. En die kritiek is toch het voornaamste middel om op een normale, eerlijke en rechtvaardige manier een land te leiden.Vanmiddag krijgen de NAVO-gasten bewijzen voorgeschoteld waaruit moet blijken dat de Russen op 7 augustus naar Georgië oprukten om het binnen te vallen. Ik ben benieuwd. Een hoge NAVO-diplomaat zei me hierover gisteren terecht dat als die bewijzen er zijn het toch vreemd is dat Saakasjvili er op 8 augustus in zijn televisierede niets over heeft gezegd. We zullen het straks zien.