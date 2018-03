De lezer schrijft, De krant antwoordt

Uw voortijdige publicatie van de volledige Miljoenennota 2009 acht ik in strijd met de nog steeds geldende embargo-afspraken met de overheid en ik betreur het zeer dat een toonaangevend dagblad als NRC Handelsblad een bewijs van onbetrouwbaarheid (!) heeft gegeven, waar het gaat om het naleven van geldende afspraken.

Uw argumentatie dienaangaande op pagina 2 van de krant van zaterdag vind ik absoluut onvoldoende en eigenlijk niet aan de orde.

J.J. Schellens, Nijmegen

De krant antwoordt

Niet alle lezers konden waarderen dat wij dit jaar het Prinsjesdagembargo van de Rijksvoorlichtingsdienst niet hebben getekend en via eigen bronnen alle begrotingsstukken verkregen. Nadat wij daar afgelopen zaterdag over publiceerden, ontvingen we een veertigtal lezersreacties. Het merendeel was afwijzend. Omdat het „niet netjes” zou zijn, „een publiciteitsverhaal”, „een kwajongensstreek”. We hadden niet eigenwijs moeten doen maar „gewoon zijn met de anderen”. Maar er waren ook lezers die vinden dat „de Nederlandse bevolking [het] verdient om van dergelijke documenten zo snel mogelijk op de hoogte van de voornemens van de regering te worden gehouden”.

Dat laatste is precies wat wij altijd beogen. De lezer zo volledig en tijdig mogelijk informeren – zeker als het gaat om voor de burger zo belangrijke informatie. Het is onze overtuiging dat daarbij geen embargo past dat stipuleert dat nieuws vier dagen lang niet gepubliceerd mag worden – wat in deze tijd van internet een eeuwigheid is. Bovendien, doorsnee embargo-afspraken vervallen zodra de desbetreffende informatie onverhoopt via andere kanalen toch naar buiten wordt gebracht. Dit embargo onderscheidde zich door zelfs dat te verbieden. Deze extra bepaling in de Prinsjesdagregeling, gecombineerd met de lange periode waarvoor het embargo geldt, is voor ons een stap te ver.

Ook in andere landen geldt voor de begrotingsstukken een kort embargo: in het Verenigd Koninkrijk krijgen journalisten op Budget Day vanaf de vroege ochtend alle stukken. Soortgelijke regelingen gelden in Canada en Australië. ’s Middags geeft de regering een verklaring, waarop de oppositie onmiddellijk reageert en de pers kan publiceren.

De reden dat wij ook dit jaar het Prinsjesdagembargo niet tekenden, was dus dat onze lezers écht reden tot klagen zouden hebben als via andere media het nieuws naar buiten werd gebracht en wij er, omdat we getekend hadden, vier dagen lang geen woord over zouden kunnen berichten. Dat gebeurde bijvoorbeeld in 2002, toen de Miljoenennota via internet voortijdig naar buiten kwam. Terwijl ook wij de stukken hadden, konden we niets publiceren – we hadden immers de geheimhoudingsverklaring getekend. Zo’n situatie is onzindelijk voor een krant die informatieplicht als haar belangrijke taak ziet. Overigens is dit niet het eerste jaar dat wij weigerden deze embargoregeling te tekenen en het begrotingsnieuws op zaterdag brachten.

Sommige lezers verwijten ons spelbederf. Een veel voorkomend misverstand over embargo’s is dat deze eenzijdig, door degene die de informatie geeft, kunnen worden opgelegd. Een embargo is echter een afspraak tussen twee partijen. In ruil voor de belofte niet voortijdig te publiceren, krijgt de journalist inzage in informatie. In ons stijlboek staat het volgende:„Embargo’s staan haaks op de vrije nieuwsgaring die onze krant voorstaat. We werken er daarom zo min mogelijk aan mee, waarbij voordelen en nadelen telkens tegen elkaar moeten worden afgewogen. Voordelen zijn: tijdwinst om een document, boek of rapport goed te kunnen lezen, of exclusiviteit in overleg met de bron. Nadelen zijn: verlies aan regie over de eigen berichtgeving en de mogelijkheid van aansprakelijkheid bij het schenden of niet volledig nakomen van een embargo.”

We zijn dus zo terughoudend mogelijk met het afspreken van embargo’s. Wat niet wegneemt dat ook wij, als dat de kwaliteit van de berichtgeving ten goede komt, af en toe tekenen voor embargo’s – en ons daar dan uiteraard aan houden.

Nadat wij hadden besloten dit jaar het Prinsjesdagembargo niet te tekenen, zijn we op zoek gegaan naar de begrotingsstukken. Dat is onze journalistieke plicht: om via onze bronnen informatie zo snel mogelijk boven water te halen. Wij zijn overigens niet de enigen, die voorafgaand aan Prinsjesdag uit de begroting publiceerden. Zo had RTL vorige week een primeur, met een deel van de Macro Economische Verkenningen, nieuws waarop minister Bos (Financiën, PvdA) reageerde. In voorgaande jaren lekte vaak nieuws uit de begroting uit.

Bewindslieden zijn de afgelopen tijd ook uit eigen beweging naar buiten gekomen met wezenlijke delen uit de begroting, op het moment dat het hun uitkwam. Zo organiseerden premier Balkenende en minister Bos in augustus een persconferentie waarin zij belangrijke contouren van de begroting schetsten. De media en de oppositie hadden toen geen stukken. Zij konden niet nagaan hoe de minister van Financiën dekking zou vinden voor de aangekondigde lastenverlaging.

Redenerend vanuit het liberale gedachtengoed waaruit deze krant voortkomt, vinden wij dat besluiten over voorgenomen beleid zo snel mogelijk aan de burgers bekend gemaakt horen te worden. Ze mogen geen knikker zijn in een spel van het kabinet, dat informatie op een zo gunstig mogelijk moment naar buiten wil brengen. Dit standpunt wordt inmiddels ook ingenomen door de voorzitter van de Tweede Kamer.

Als het kabinet één moment kiest om alles in samenhang naar buiten te brengen, dan hoort daarbij een korte periode van hooguit een dag die valt onder normale embargoregels. Komt het nieuws toch naar buiten, dan is de informatie ‘free for all’. Totdat het embargo ingaat of, als er niet voor een embargo is getekend, moet de pers op zoek gaan naar het nieuws.

Dat is onze taak. Dat is wat de lezers van ons verwachten.

Birgit Donker

Hoofdredacteur

