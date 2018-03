'De eerste sportschoen was a piece of junk'

Hoewel hij de derde man is bij Nike, waren zijn eerste hardloopschoenen Puma’s. „Die heb ik nog steeds. Adidas was toen het grote merk maar ik koos altijd partij voor de underdog. En Nike bestond bovendien nog niet”, zegt Geoff Hollister in de Nike pop-upstore in Amsterdam tijdens de presentatie van zijn boek Vanuit het niets. Daarin vertelt hij over de oprichting en de groei van het merk en het bedrijf.

Bij Nike waren ze niet meteen enthousiast. „Toen ik Phil Knight (de medeoprichter van Nike, red.) over mijn schrijfplannen vertelde, rolde hij met zijn ogen. ‘Weet je dat nou wel zeker Geoff?’” Ik wilde namelijk niet alleen de positieve dingen belichten maar ook de fouten die zijn gemaakt.”

De 62-jarige Hollister, die inmiddels met pensioen is, begon in januari 2004 aan zijn boek. Zes maanden later kreeg hij te horen dat hij kanker had. „Een tumor op allebei mijn longen, toen had ik wel wat anders aan mijn hoofd dan schrijven.” Na verschillende operaties en chemokuren, besefte hij begin 2007 dat hij misschien niet veel tijd meer had. „Het boek moest dus snel af en binnen een jaar was het dan ook klaar.” Donderdag verschijnt het boek in Nederland.

Hollister is nog niet genezen en vandaag begint hij weer aan een chemokuur. „Ik ben niet bang voor de toekomst maar ik vind de kuren vervelend. Je moet constant op en neer naar het ziekenhuis en dat is een heel gedoe.”

Na de middelbare school ging Hollister studeren aan de University of Oregon. De universiteit met een van de beste atletiekteams, met Bill Bowerman, het creatieve brein achter Nike, als coach. Bowerman en Knight strikten hem om schoenen van het merk Tiger te verkopen. „Ik was niet goed genoeg voor het atletiekteam. Daarbij was ik een harde werker. Ik werkte zelfs tijdens Thanksgiving en de Kerstdagen. Ik denk dat dat de reden is dat ze mij uitkozen voor het baantje.”

Vanuit de achterbak van zijn auto verkocht hij sportschoenen en zijn kelder stond volgebouwd met schoenendozen. „Dat was op den duur niet meer te doen.” Hollister haalde Knight over om een sportwinkel te openen. „Er was weinig geld, we betaalden vijftig dollar huur per maand en ik kreeg vijftig dollar om heel de zaak in te richten. De muren verfden we met verf die ik in de kelder van mijn ouders vond, dat kostte ons dus niets.” In het begin waren Tiger en Nike de twee merken die werden verkocht maar in 1972 werd Nike dominant. De zaak stond vooral vol met The Nike, de eerste sportschoen van het merk. „Ze waren er in het wit en in het zwart. Maar eigenlijk was het a piece of junk”, zegt Hollister lachend. „De kwaliteit was toen nog niet optimaal.”

In het begin draaide Nike alleen maar verlies, het was de nieuwe underdog geworden. Toen het bedrijf met atleet Steve Prefontaine in zee ging, werd Nike steeds groter binnen de atletiekwereld. „Prefontaine stuurde schoenen naar zijn hardloopvrienden en steeds meer atleten gingen op onze schoenen lopen.”

Hoewel Bowerman het creatieve brein was, ontwierp Hollister zelf ook schoenen en kledingstukken. Hij was nooit overtuigd van de swoosh, het logo van Nike. „Het is niet symmetrisch en ik probeerde er constant iets anders van te maken. Maar nu blijkt toch wel dat de swoosh is aangeslagen”, zegt hij lachend. Hollister ontwierp de windrunner, een trainingsjasje. „Daar ben ik eigenlijk wel het meest trots op. Het is bizar dat iets wat ik in de jaren zeventig heb ontworpen nu streetwear is. Ik liep door Amsterdam en bijna alle jongeren lopen erin, geweldig gewoon.”

Hollister vindt het niet erg dat Nike niet alleen meer voor sporters is. „Rond 1994 hebben wij de fout gemaakt dat we ons voornamelijk op sporters richtten. We realiseerden ons niet dat mensen ook op sneakers boodschappen deden of hun hond uitlieten. Reebok zag dat toen wel in en zij namen al snel onze nummer-éénpositie in. Van die fout hebben we geleerd. Nike is nu een lifestyle geworden en dat vind ik alleen maar mooi.”

Inmiddels is Nike een van de grootste sportmerken. „Ons grote voordeel is dat wij twintig jaar later zijn begonnen dan onze concurrenten. Daardoor hebben wij van de fouten die zij hebben gemaakt, kunnen leren. Een van die fouten is dat zij alles produceren in hun eigen fabrieken. Wij hebben er bewust voor gekozen om dat niet te doen. Zo kunnen we contracten afsluiten met de beste en goedkoopste fabrieken.”

Ondanks dat Nike nu groot is, houdt Hollister de werknemers voor dat ze zich als underdog moeten gedragen. „Je moet nooit arrogant worden, ook al ben je de nummer één. We moeten onszelf constant blijven vernieuwen om de grootste te blijven.”