Crisis vraagt om ingreep door overheid

De infectie die in het mondiale financiële systeem huishoudt en overal tot de overhaaste afwikkeling van schuldposities leidt, heeft zondag een nieuw slachtoffer geëist: Lehman Brothers. Merrill Lynch was als volgende aan de beurt, maar wist het ergste te voorkomen door onderdak te vinden bij de relatief gezonde Bank of America. Die ontsnapping betekent echter niet dat de infectie nu tot staan is gebracht.

Om de beginnen is Lehman weliswaar knock-out, maar nog niet van het toneel verdwenen. De posities van de firma moeten nu onder druk worden afgewikkeld. Het faillissement van de firma zorgt ervoor dat een groot aantal zogenoemde credit default swaps (een soort kredietverzekeringen) moet worden verzilverd. De autoriteiten en de financiële sector hebben zich al sinds de reddingsoperatie voor Bear Stearns in maart van dit jaar voorbereid op een technische uitdaging van deze omvang, maar dat is net zoiets als het zich voorbereiden op de ontmanteling van een kernreactor. Er kan een hoop misgaan.

Dan zijn er nog de financieringsproblemen die het financiële immuunsysteem hebben verzwakt. Het afwikkelen van de portefeuille van Lehman zal waarschijnlijk meer koersdalingen teweegbrengen, wat weer zal leiden tot nog meer margin calls (eisen tot versteviging van het onderpand). Hedgefondsen en andere met veel vreemd vermogen werkende instellingen zijn het kwetsbaarst, maar in de onderling verknoopte kredieteconomie kan een tekort aan liquiditeit zich maar al te snel in vele richtingen uitbreiden.

Tenslotte is angst een gevaarlijke emotie en is er momenteel veel om bang voor te zijn. Beleggers zullen riskante bezittingen willen verkopen, banken zullen trachten hun kapitaalposities te stutten en fondsen die wel geld hebben, zullen aarzelen om dat ergens in te steken. Al deze reacties zijn volkomen rationeel, maar gezamenlijk kunnen ze dodelijk zijn voor een toch al kwakkelend financieel systeem.

De autoriteiten staan niet alleen maar langs de zijlijn toe te kijken. De Amerikaanse regering weigerde een overname van Lehman te subsidiëren, maar de Federal Reserve (het stelsel van centrale banken) breidt zijn financiële ondersteuning uit. Zo worden nu ook aandelen geaccepteerd als onderpand voor zijn almaar uitdijende liquiditeitsprogramma’s. In de eurozone heeft de Europese Centrale Bank gisteren voor één dag een onbeperkte kredietfaciliteit geopend.

Het nieuwe, met 70 miljard dollar gevulde fonds van de financiële sector zelf mag dan een nobele poging zijn om het op eigen kracht te redden, het fonds is gewoon te klein om veel gewicht in de schaal te leggen. Washington Mutual of American International Group (AIG), de volgende in de rij van firma’s met ernstige problemen, komen niet eens voor steun in aanmerking. Nu de aandelenkoersen en huizenprijzen nog steeds dalen, is het enige medicijn dat de financiële woekerkoorts een halt kan toeroepen een griezelig grote kapitaalinjectie van buiten. Dit lijkt een taak voor de overheid.

Edward Hadas