Crisis breidt verder uit

De financiële crisis is compleet. Nu is ook de grootste verzekeraar ter wereld aan de beurt. Die heet American International Group (AIG), wat de internationale statuur aangeeft.

Is dit de opmaat voor een herhaling van de crisis in 1929? Die begon met een beurskrach, maar was uiteindelijk de inleiding tot jaren van wereldwijde economische ellende. Elke keer dat Wall Street tijdens deze nu een jaar durende kredietcrisis denkt dat het ergste voorbij is, doen zich elders problemen voor.

Amerikaanse toezichthouders zijn vandaag druk bezig AIG van de ondergang te redden, terwijl de financiële markten de schok nog moeten verwerken van de ondergang van zakenbank Lehman en de overname van zakenbank Merrill Lynch door Bank of America.

Met het redden van zakenbanken hebben de toezichthouders in de VS net ervaring opgebouwd. Zodanig zelfs dat ze dit weekend dachten dat ze zich de ondergang van Lehman, de vierde zakenbank in de wereld, kunnen veroorloven. Maar niemand weet wat de gevolgen zijn voor banken en verzekeraars die tegenpartij zijn bij Lehmans verplichtingen, die 40 à 80 miljard dollar bedragen.

AIG is te groot en te verweven met het internationale financiële systeem om ten onder te laten gaan. Ervaring met het redden van een verzekeraar is er niet. Sterker nog, ze staan niet eens onder federaal toezicht in de VS, zoals met banken wel het geval is. De staten zijn daar verantwoordelijk voor, vandaar de reddingsactie door de staat New York. Nota bene de twee resterende zakenbanken, Goldman Sachs en Morgan Stanley, zijn door de Amerikaanse centrale bank gevraagd om AIG te steunen met leningen van 70 tot 75 miljard dollar. Dat is ongeveer een kwart van de Nederlandse begroting.

Zo grijpt de crisis verder om zich heen. Wat begin 2007 ergens in Florida en Californië begon met het fenomeen dat armlastige maar hebberige Amerikanen zich door agressieve verkopers een hypotheek lieten aansmeren, is uitgedraaid op een Amerikaanse crisis en een mondiale koersval. Toen huizenprijzen begonnen te dalen, bleek het onderpand van de subprime hypotheek onvoldoende. Maar dat huis was inmiddels ook het onderpand voor een hele trits van obligaties, herverpakte obligaties en daar weer van afgeleide kredieten. Alle financiële instellingen kochten ze: mooi rendement, fijne handel. Maar wat zijn zij nog waard? Vorige week leek de bodem bereikt met de redding van woningfinanciers Freddie Mac en Fannie Mae. Nu wankelt AIG, en daarmee de levens- en schadeverzekeringen van miljoenen Amerikanen. En als andere verzekeraars volgen, zijn pensioenfondsen niet ver weg meer.