Correcties & aanvullingen

Paard

In het artikel Behandel het vluchtdier man als een paard (12 september, pagina 20) wordt verwezen naar de site www.manenpaard.nl. Dit moet zijn www.manenpaard.eu

Aan de wandel

Het artikel Noordwijk aan Zee - De Zilk (13 september, Z &cetera, pagina 29) situeert deze plaatsen in Noord-Holland. Ze liggen in Zuid-Holland.

Koons

In het artikel Koons komt thuis in Versailles (11 september, voorpagina) staat dat de expositie met werken van Jeff Koons in Versailles slechts twee maanden duurt. De expositie loopt echter tot en met 14 december.