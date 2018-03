correcties & aanvullingen

Rien Poortvliet

In de column Pasgescheiden en nu on the loose in de Efteling van Aaf Brandt Corstius (maandag 15 september, pagina 2) zit een fout. Zoals zij schrijft is Anton Pieck verantwoordelijk voor het ontwerp van de Efteling, inclusief de ontwerpen van de kabouters in de Efteling. Maar de tekenaar van volwassen, zich wassende kabouters, waar ze ook over schreef, zijn van Rien Poortvliet.

Afbeelding bij Hebben

Bij de Hebben-aflevering De nieuwe iPods van Steve (vrijdag 12 september, pagina 28) is een verkeerd bijschrift geplaatst. De afgebeelde iPod is de Touch en niet de Nano.

In het midden

In de puzzel In het midden van maandag 15 september (pagina 24) werd bij 13 horizontaal gevraagd naar ‘Boek van Iris Murdoch over een jonge wereldburger (1+5+5)’. Het juiste antwoord luidt A Word Child – in de puzzel kon alleen A World Child worden ingevuld. De opgave van 32 verticaal klopte niet, het was niet Hera maar Zeus die Io in een koe veranderde.