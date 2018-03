DEN HAAG. Woningcorporaties hebben vorig jaar minder huizen aan huurders verkocht. In 2006 ging het om 15.800 woningen, in 2007 om 14.600. Dat staat in een overzicht van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting dat minister Vogelaar (Wonen, PvdA) gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Ze noemt de afname teleurstellend.