Chemieconcern BASF doet bod op Ciba

Leverkusen. Het Duitse chemieconcern BASF wil zijn Zwitserse branchegenoot Ciba overnemen. Het bedrijf is bereid 6,1 miljard Zwitserse frank (3,8 miljard euro) in contanten te betalen. Het bod wordt ondersteund door het management van Ciba. Dit heeft BASF gisteren bekendgemaakt. Ciba is gespecialiseerd in fijnchemie. BASF biedt 50 Zwitserse frank per aandeel. Dit komt neer op een premie van 32 procent bovenop de slotkoers van Ciba vrijdag. BASF zet het bod door als het minimaal tweederde van de aandelen in handen heeft.