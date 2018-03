Camera?s op buslijn in Gouda

Vervoersbedrijf Connexxion gaat camera’s plaatsen in de bussen die door de wijk Oosterwei in Gouda rijden. Ook wil het bedrijf daar twee chauffeurs op elke bus zetten die elkaar kunnen helpen in geval van nood.

De politie zal ook samen met Connexxion in kaart brengen welke delen van Gouda het riskantst zijn voor de chauffeurs. Als het nodig is, zullen ook daar camera’s worden opgehangen. De veiligheidsmaatregelen worden genomen wegens aanhoudende agressie tegen Connexxion-medewerkers in Oosterwei. Woensdag zal buslijn 3 die sinds zaterdag niet meer door de probleemwijk rijdt, zijn normale route hervatten. De druppel was het neersteken van een chauffeur vorige week .

De gemeente Gouda was verrast door de beslissing van het vervoersbedrijf. De politie zegt afgelopen jaar twee meldingen van agressie tegen buschauffeurs te hebben gehad. Terwijl Connexxion intern vijftien gevallen van agressie vaststelde. Burgemeester Wim Cornelis maakte tijdens de persconferentie gisteren een geërgerde indruk: „Als ze niks zeggen, weet ik niet hoe ernstig het is en kan ik ook geen passende maatregelen nemen.” Volgens Connexxion ontbrak het aan tijd om telkens aangifte te doen. Van elk voorval wordt nu melding of aangifte gedaan bij de politie. Met deze samenwerking willen Cornelis en Connexxion de veiligheid van chauffeurs in Gouda waarborgen.

Peter Kortenhorst, voorzitter van de raad van bestuur van Connexxion, onderstreepte tijdens de persconferentie dat de agressie tegen chauffeurs „niet een specifiek Gouds probleem is”, maar „een landelijk probleem.”