Camerabeveiliging in Goudse bussen

Vervoersbedrijf Connexxion gaat camera’s plaatsen in bussen die door de wijk Oosterwei in Gouda rijden. Ook wil het bedrijf twee chauffeurs op één bus zetten. Zo kunnen ze elkaar helpen in geval van nood. Daarnaast gaan Connexxion, de gemeente Gouda en de politie in kaart brengen welke delen van de busroutes het meest risicovol zijn voor de chauffeurs. Als het nodig is, zullen ook daar camera’s worden opgehangen.

De veiligheidsmaatregelen worden genomen wegens aanhoudende agressie tegen medewerkers van Connexxion in Oosterwei. De druppel was het neersteken van een chauffeur vorige week woensdag. De man werd daarna van zijn wisselgeld beroofd.

Peter Kortenhorst, voorzitter Raad van Bestuur van Connexxion, onderstreepte gisteren op een persconferentie dat de agressie tegen chauffeurs niet „een specifiek Gouds probleem is”, maar „een landelijk probleem”. „Het had overal in het land kunnen gebeuren.”

De burgermeester van Gouda, Wim Cornelis, zei zich „enigszins” overrompeld te voelen. Volgens hem zijn afgelopen jaar maar twee meldingen bij de politie binnengekregen van agressie tegen buschauffeurs. Connexxion zelf zegt dit jaar al tien incidenten te hebben geregistreerd. Cornelis vindt het jammer dat niet alle incidenten zijn gemeld: „Als ze niks zeggen, weet ik niet hoe ernstig het is en kan ik ook geen passende maatregelen nemen.”

Minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken, PvdA) kondigde gisteren aan dat ook op ambulances camera’s komen, bedoeld om hulpverleners te beschermen. Het gaat voorlopig om een proef. Ook zei Ter Horst zwaardere straffen voor geweldplegers niet uit te sluiten. Volgens haar krijgt 89 procent van het ambulancepersoneel te maken met agressie. „Idioot veel. Dat betekent dat we maatregelen moeten treffen. Dat je niet kunt afblijven van ambulancemensen is onvoorstelbaar. Iedereen met een publieke functie moet veilig kunnen werken.”