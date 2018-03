Brussel: TDK mag Epcos overnemen

Brussel, 16 sept. Het Japanse TDK mag de Duitse branchegenoot Epcos overnemen, zo heeft de Europese Commissie vandaag geoordeeld. De overname leidt niet tot een dominante positie in de markt van videobanden, minidisks, dvd`s en andere beeld- en geluiddragers. TDK levert vooral producten voor consumentenelektronica en is sterk vertegenwoordigd in Azië. Epcos richt zich vooral op de industrie, zoals autobedrijven, en is sterk aanwezig in Europa. TDK bracht eind juli een bod van 1,2 miljard euro op Epcos uit.