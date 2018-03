Braaf jongetje in EU-klas

Minister Bos van Financiën (PvdA) erkent het ruiterlijk in de Miljoenennota die hij vanmiddag presenteert. De Rijksbegroting is slechts in beperkte mate een nationale begroting. „De ruimte die we hebben om elk jaar weer keuzes te maken over onze begrotingen, wordt steeds meer bepaald door ontwikkelingen die zich niets aantrekken van landsgrenzen, maar zich op wereldschaal voordoen”, aldus Bos in het voorwoord. Hij verwijst onder meer naar Europese eenwording, stijgende prijzen van grondstoffen en de kredietcrisis op de financiële markten.

De Rijksbegroting is ook steeds meer een Europese begroting, blijkt uit dezelfde stukken. De begrotingsdiscipline wordt afgemeten aan normen die in de EU zijn afgesproken. Nederland blijft één van de braafste jongetjes uit de klas. Samen met Finland, Cyprus en Luxemburg zal Nederland volgend jaar volgens de huidige voorspellingen tot de best presterende landen behoren. Dit betekent dat het met zijn financieringsoverschot en omvang van de staatsschuld ruimschoots voldoet aan de Europese regels. Iets dat niet geldt voor landen als Italië en Frankrijk (zie rechtsonder). De economische groei die in Nederland de afgelopen jaren telkens hoger was dan in de andere veertien EU-landen die de euro hanteren, zwakt wel af naar het Europees gemiddelde.

Nederland kiest voor „een zelfbewust optreden” in de EU, aldus minister Verhagen van Buitenlandse Zaken (CDA) in zijn begroting. Hij zet daarmee de lijn voort die werd ingezet na het referendum in 2005 toen een meerderheid van de bevolking ‘nee’ zei tegen de Europese grondwet. Sindsdien benadrukt Nederland dat Europa zich vooral met grensoverschrijdende problemen moet bezighouden, en niet met zaken die beter op lokaal, regionaal of nationaal niveau geregeld kunnen worden. De vraag wat wel en niet in Europa thuishoort, komt volgens het kabinet volgend jaar zeker weer aan de orde omdat er in juni Europese verkiezingen worden gehouden. „Dat kan betekenen dat er op sommige beleidsterreinen juist meer Europa moet komen en op andere juist minder”, aldus minister Verhagen en staatssecretaris Timmermans (Europese Zaken, PvdA) in ‘de staat van de Unie’, een notitie over de stand van zaken binnen de EU die altijd bij de ‘Prinsjesdagstukken’ wordt meegeleverd.

In deze nota vragen beide bewindslieden zich overigens openlijk af of de EU reeds volgende maand een antwoord zal hebben op de afwijzende houding van de Ieren tegenover het Verdrag van Lissabon. Dit verdrag met bepalingen over een doelmatiger en doorzichtiger bestuur voor de EU is in de plaats van de verworpen Grondwet gekomen. Maar net als de grondwet moet ook dit verdrag met unanimiteit worden aanvaard en is steun van Ierland onontbeerlijk.

Het was de bedoeling dat volgende maand tijdens de top van Europese regeringsleiders meer duidelijkheid zou komen over het doorbreken van de impasse, maar nu schrijven beide bewindslieden dat „mogelijk meer tijd” nodig is.

Dat zou betekenen dat het onmogelijk wordt het nieuwe verdrag al volgend jaar in werking te laten treden. Dit heeft dan weer gevolgen voor de samenstelling van het nieuwe Europees Parlement en de Europese Commissie, die eveneens in 2009 opnieuw wordt samengesteld. Hiervoor waren in het Verdrag van Lissabon nieuwe spelregels opgesteld. Zonder zich over een datum uit te laten, spreken Verhagen en Timmermans de hoop uit dat „de slepende discussie over de institutionele structuren” van de Unie wordt afgerond.

Volgens het kabinet komt het erop aan dat de EU zich met concrete, voor de burger herkenbare zaken gaat bezighouden. Dat betekent dat de Unie ,,concrete vooruitgang’’ zal moeten boeken bij het klimaat- en energiebeleid. Voorts zal de veiligheid en stabiliteit moeten worden bevorderd. Het zal onder andere moeten leiden tot meer afspraken over migratie en asiel. Maar ook een effectiever gemeenschappelijk buitenlands beleid blijft nodig, aldus het kabinet.