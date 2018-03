'Boskalis doet geen knock-outbod'

Blijkbaar zijn we erg aantrekkelijk, zegt Ben Vree, bestuursvoorzitter van Smit Internationale, over de aanhoudende avances van Boskalis. Voor de tweede keer dit jaar deed Boskalis een bod op Smit – ter waarde van 1,1 miljard euro ofwel 62,50 euro per aandeel – en voor de tweede keer dit jaar zei Smit nee.

En terecht, oordelen beursvolgers. Het is een opportunistisch bod, stellen analisten van Iris, de onderzoekstak van Rabobank en Robeco. De koers van Smit is door het tumult op de financiële markten afgegleden van 75 euro in mei naar rond de 45 euro in augustus. Boskalis maakt daar handig gebruik van, aldus Iris.

Johan van den Hooven, analist bij vermogensbeheerder Theodoor Gilissen, denkt dat het bod Smit onderwaardeert. De aandeelhouders lijken deze mening te delen. Grootaandeelhouder Delta Lloyd, die volgens het jaarverslag van Smit op 1 januari 14 procent van de aandelen bezat, laat via een woordvoerder weten het bod niet hoog genoeg te vinden.

Pas bij een bod van 70 euro per aandeel kunnen aandeelhouders over de streep getrokken worden om te verkopen, verwachten de analisten van Iris.

Bestuursvoorzitter Ben Vree had gisteren aan een dag genoeg voor overleg met bestuursleden en commissarissen om het bod van Boskalis resoluut af te wijzen.

Waarom steunt Smit het bod van Boskalis niet?

„Vijf jaar geleden hebben wij besloten om met vier divisies verder te gaan. Dat zijn havensleepvaart, dienstverlening aan olie- en gasterminals, transport en berging. Smit is een winstgevend bedrijf dat groeit. Ik zie geen reden om die strategie te wijzigen nu Boskalis een bod doet.”

Wat bedoelt u daarmee?

„Boskalis wil ons bedrijf in drieën splitsen. Dat is dus een totaal andere strategie. Daar zie ik niks in. Bovendien wil Boskalis een groot deel aan buitenlandse partijen verkopen. De terminaldivisie willen ze onderbrengen bij Lamnalco, een joint venture die Boskalis heeft met Rezayat uit Saoedi-Arabië. En de havensleepdiensten wil Boskalis verkopen. Ik ken geen Nederlandse partij die daarvoor in aanmerking komt.

„Dat zint mij niet. Ik kan mij voorstellen dat de vakbonden bezorgd zijn over baanzekerheid als Smit zo wordt gesplitst.”

U hebt altijd betoogd dat splitsing van Smit onmogelijk is omdat de divisies nauw verweven zijn. Hoe komt het dat Boskalis wel denkt Smit te kunnen splitsen?

„Dat weet ik niet. Ik heb nooit een inhoudelijk gesprek over ons bedrijf gevoerd met Boskalis.”

Boskalis lijkt vooral geïnteresseerd te zijn in de terminaldivisie. Begrijpt u dat?

„Ja. De markt voor maritieme dienstverlening voor de olie- en gasindustrie is interessant. Juist daarom hebben wij een terminaldivisie. Waarom zouden we die aan Boskalis moeten verkopen?”

Denkt u dat Boskalis het bod doorzet zonder uw steun?

„Dit is al de tweede keer dat ze aankloppen. Smit is beursgenoteerd dus Boskalis kan altijd proberen onze aandeelhouders te overtuigen. Dus een vijandig bod behoort tot de mogelijkheden. Maar ik hoor van mijn grootaandeelhouders dat de prijs nu te laag is. Een knock-outbod is dit zeker niet.”