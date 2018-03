Bos: Staat kan bij overname ingrijpen

De overheid kan wel degelijk ingrijpen als Nederlandse bedrijven dreigen te worden overgenomen door buitenlandse investeerders. Dat schrijft minister Wouter Bos (Financiën, PvdA) vandaag in een opinieartikel in deze krant. Toezichthouders moeten volgens hem meer bevoegdheden krijgen. Er moeten meer eisen worden gesteld aan financiële instellingen en bovendien pleit hij voor een aanpak van topinkomens.

De tekst is gebaseerd op hoofdstuk twee van de Miljoenennota die Bos vandaag presenteert, waarin hij ingaat op de effecten van globalisering op de ruimte voor nationaal beleid.

„There are real alternatives”, schrijft hij als tegenhanger van de slogan „There is no alternative” die voorstanders van een vrije markt hanteren. „De kredietcrisis mag dan het gevolg zijn van de globalisering, zij wijst het neoliberale ordeningsmodel eerder op haar tekortkomingen dan op haar veronderstelde superioriteit”, aldus Bos.

In november 2007 liet Bos zich in een lezing terughoudend uit over de ruimte voor overheidsingrijpen en prees hij de activiteiten van private investeringsmaatschappijen. Maar sindsdien heeft hij zich meer opgesteld als een sociale markteconoom. Zo trok hij in december aan de rem bij het privatiseren van staatsbedrijven. Hij zei toen dat het blinde geloof in de doelmatigheid van de markt, zoals in de jaren 90, niet meer bestond.

Volgens Bos zorgt de globalisering voor angst en onzekerheid onder „grote groepen van de bevolking.” In Nederland leidt dit sterker dan in andere landen tot een „politieke trek naar de flanken.”

In het bericht Bos: Staat kan ingrijpen bij overname (16 september, voorpagina) staat dat de overheid volgens minister Wouter Bos (Financiën) actief kan ingrijpen als Nederlandse bedrijven dreigen te worden overgenomen door buitenlandse investeerders. Dit is niet juist. In het opinieartikel van Bos in dezelfde krant, waarop het bericht is gebaseerd, staat dat de „politiek niet machteloos [staat]” tegen de financiële gevolgen van globalisering, bijvoorbeeld door toezichthouders nieuwe bevoegdheden te geven.

