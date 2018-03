Bondscoach Pijpers Kazachstan ontslagen

ALMATY. Voor Arno Pijpers zit zijn tijd als bondscoach van Kazachstan erop. De 49-jarige Nederlander is gisteren ontslagen. Het bestuur van de nationale voetbalbond rekent de voormalige werknemer van Feyenoord de negatieve resultaten in het WK-kwalificatietoernooi zwaar aan. Pijpers was sinds januari 2006 in functie. De ploeg van Pijpers begon de WK-kwalificatie met een overwinning op Andorra (3-0). Daarna volgden nederlagen tegen Kroatië en Oekraïne (0-3 en 1-3).