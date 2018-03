Bonden accepteren ontslagen Alitalia

Rome. Vier grote Italiaanse vakbonden hebben zich gisteren in principe bereid verklaard mee te werken aan een reddingsoperatie voor luchtvaartmaatschappij Alitalia, waarbij banen worden geschrapt. Minister Sacconi zei in een tv-programma dat het gaat om ongeveer 3.000 banen. De betrokken vakbonden deden hun toezegging in onderhandelingen met de Italiaanse overheid en een bedrijvenconsortium, dat Alitalia wil kopen. De Italiaanse maatschappij is zo goed als failliet. Het is onduidelijk of de vijf andere bij Alitalia betrokken vakbonden eveneens zullen instemmen met de reddingsoperatie, die nog nader moet worden uitgewerkt. ”Het is een eerste, belangrijke stap”, zei Raffaele Bonanni van de vakbond CISL.