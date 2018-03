Bijna niemand levert komend jaar in, behalve de allerzwaksten

De meeste Nederlanders gaan er volgend jaar op vooruit. Maar er zijn ook verliezers: 65-plussers met een klein pensioen, uitkeringsgerechtigde alleenstaanden, sommige tweeverdieners, zelfstandigen, ook iedereen die buitengewone, hoge zorgkosten heeft.

De groep die minder te besteden krijgt, is divers. Zo gaan 65-plussers met een klein pensioen er op achteruit omdat de inflatie komend jaar op 3,75 procent wordt geschat. De inflatie wordt voor AOW’ers wel gecompenseerd, maar niet voor bij ouderen met een aanvullend pensioen. Bepaalde groepen werknemers met een laag inkomen, alleenstaanden en tweeverdieners, hebben minder uit te geven, omdat ze meer moeten bijdragen aan kinderopvang. Sommige tweeverdieners met een eigen huis moeten meer betalen aan rente over de hypotheek.

De meest kwetsbare groep van chronisch zieken en gehandicapten blijft bij het centrum-linkse kabinet niet buiten schot. Mensen met hoge zorguitgaven voelen de ingreep in de fiscale ziektekostenaftrek direct in hun portemonnee. De kosten van de oude regeling voor buitengewone uitgaven ziektekosten (BU) rijzen volgens het kabinet de pan uit nu 6,4 miljoen mensen er gebruik van maken. Vandaag presenteert het kabinet een wetsvoorstel waaruit blijkt, dat minima en middeninkomens met hoge zorgkosten vanaf 2009 koopkracht inleveren. Gehandicapten die in een instelling wonen, gaan er – ondanks protesten van een Kamermeerderheid – op achteruit.

Ook mensen tot 65 jaar worden door de versobering van de regeling getroffen. Zij hebben niet alleen te maken met een lagere compensatie van hun zorgkosten, maar ook de hoogte van de huurtoeslag en de zorgtoeslag wordt door de afslanking van de ziektekostenaftrek beïnvloed.

Mensen die geen medicijnen gebruiken, maar wel een handicap hebben, vallen ook buiten boord. De overheid kent de compensatie uitsluitend toe op basis van medicijngebruik. Rolstoelgebruikers zijn hier bijvoorbeeld de dupe van.

Het kabinet heeft de pijn van de ingreep voor de meest kwetsbare groepen willen verlichten, maar volgens de belangenorganisaties heeft dat geen structureel effect. Door nu stapsgewijs de aftrek te versoberen, zullen mensen in 2010 en 2011 er verder op achteruit gaan. Uit de plannen van het kabinet valt op te maken dat de versobering van de ziektekostenaftrek het kabinet een meevaller oplevert: tussen de 250 en 300 miljoen euro. Dit bedrag komt bovenop de geraamde 1,9 miljard euro. Belangenorganisaties willen dat dit geld terugvloeit naar de nieuwe compensatieregeling voor chronisch zieken en gehandicapten.

Ook mensen met een beperking die gebruik maken van de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) worden getroffen door de kabinetsplannen. Vanaf volgend jaar komen zij alleen nog maar voor begeleiding in aanmerking als zij zónder die hulp niet zelfredzaam zijn. Met deze ombuiging is in totaal 1,8 miljard euro gemoeid (waarvan 800 miljoen aan nieuwe maatregelen). Alleen mensen met een ernstige beperking houden hun aanspraak op die AWBZ-zorg (van huiswerkbegeleiding tot boodschappenhulp). Naar schatting van het kabinet verliest 30 procent van de huidige 600.000 gebruikers het recht op begeleiding. Dit raakt vooral jongeren (met psychiatrische en gedragsproblemen), maar ook ouderen.

Mensen die hun aanspraak wel houden moeten hiervoor straks bovendien een eigen bijdrage gaan betalen. Dat levert het kabinet in 2010 87 miljoen euro op.