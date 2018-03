Biertoerist blijft een karikatuur

Theaterfestival De internationale keuze van de Rotterdamse schouwburg. Gezien 14/9: Beer Tourist door Wunderbaum. Inl. deinternationalekeuze.nl.

Club Vibes in Rotterdam is voor even Club Odessa. Het publiek wordt er verwelkomd met een shot wodka. Vanavond zijn wij Oekraïners, feestend in de schel verlichte bar. Gedurende één lange, zwaar benevelde nacht worden we daar uitgefoeterd door Dave en Dave, twee Britse toeristen gehuld in Manchester United-shirts. In diverse stadia van wanstaltig dronkenschap leggen zij ons uit wat er met ons land allemaal niet deugt.

Wunderbaum-acteurs Matijs Jansen en Walter Bart zijn pijnlijk overtuigend als de ongepolijste Britse botteriken, bouwvakker en loodgieter van beroep. Een fotoserie aan het begin van de voorstelling, waarin mollige Oekraïense vrouwen op een feest tegen de supporters aanschuren, is hilarisch. En wanneer ze samen een blaffende versie van het clublied ten gehore brengen (‘Glory, glory Man United/ As the reds go marching up! up! up!’) hebben ze precies de juiste mimiek van de bezopen, opgefokte, hersenloze hooligan.

Wat er volgens beide Daves in elk geval wél deugt aan Oekraïne zijn de vrouwen. Die worden treffend omschreven: „They look mean, but also fucking horney.” Daarna volgt een lange opsomming van misstanden: lauw bier, agressieve politie, vieze w.c.’s, afwezig zorgstelsel, corrupte taxichauffeurs. Alle ongenoegen is ingegeven door kortzichtige, egocentrische motieven: „Doe iets aan die fucking taxichauffeurs! Wij willen niet steeds over de prijs onderhandelen!” Beer Tourist toont zo het gratuite van dit soort ongefundeerde borrelpraat.

Maar die constatering is niet nieuw. Vooroordelen tussen Oost en West kunnen een blijvende bron van grappen zijn, en met de toetreding van Oost-Europese landen tot de EU een actuele relevantie hebben verkregen, tot echt nieuwe inzichten komt deze komische karikatuur niet.

Eén interessante paradox zit er wel in: dat het postcommunistische Oosten ervan langs krijgt van vrijwel de ergste uitwas die het rijke, ‘vrije’ Westen heeft voortgebracht: de biertoerist. „You have to pay a price for democracy”, lalt de ene Dave. Inderdaad, en hij en zijn kompaan zijn daar de beschamende belichaming van.