Bewaar embargo op Miljoenennota

Een embargo lijkt een inperking van de journalistieke vrijheid, maar is bedoeld om het werk van de journalist gemakkelijker en beter te maken. Zo kijken wij er in ieder geval op het Sociaal en Cultureel Planbureau tegenaan. Wij geven de belangrijkste gegevens uit een nieuw onderzoek al ruim tevoren aan de pers, zodat er alle gelegenheid is het onderzoeksrapport zelf nog in te zien of met de onderzoekers over de uitkomsten te praten. Dat vergroot de kans dat het stuk dat in de krant komt, ook goed van kwaliteit is en niet even snel in elkaar gezet moet worden meteen na de presentatie van het onderzoek.

Kortom, wat je wilt als onderzoeker en als krant, is dat nieuws ook ‘goed’ nieuws is.

Het is vervelend als een embargo verbroken wordt. Als een rapport op een bepaalde dag aan een minister officieel wordt aangeboden met een persconferentie in Nieuwspoort, zit je voor een leeg zaaltje als alles die ochtend of de avond tevoren al in de krant heeft gestaan. Behalve de redactie van die krant is iedereen geïrriteerd: de minister, de onderzoekers en vooral ook de vertegenwoordigers van de media die zich wel aan het embargo hebben gehouden. Zij zitten met oud nieuws en dat is geen nieuws. De kans dat zij zich de volgende keer wel aan het embargo zullen houden, wordt meteen een stuk kleiner.

Ik spreek hier uit ervaring en daarom weet ik ook dat de boosheid het grootst is onder wie zich wel aan het embargo hield. Het dreigement is dan altijd dat men zich er de volgende keer ook niet meer aan zal houden. We hebben als de wal het schip kunnen keren door de eerste boosdoener geen enkele aankondiging of persbericht meer te sturen. Het kostte ons daarmee wel de media-aandacht die we graag wilden hebben, maar het hielp wel.

Het geven van informatie onder embargo is een service. De informatie is in eerste instantie helemaal niet voor de media bedoeld, maar voor een opdrachtgever, het parlement of het kabinet. De Miljoenennota met alle bijbehorende begrotingsstukken – een doos vol – wordt niet aan het Nederlandse volk aangeboden, maar aan de vertegenwoordigers van het volk in het parlement. Zij gaan er na Prinsjesdag over praten met het kabinet. Om de media de gelegenheid te geven hun taak ten opzichte van hun lezers, luisteraars en kijkers zo goed mogelijk te vervullen, krijgen zij de stukken gelijk met alle anderen, de volksvertegenwoordigers incluis. Zo ontstaat een level playing field, dat iedere krant en iedere zender de mogelijkheid biedt tot een eigen presentatie van de kabinetsplannen te komen op het moment dat die ook aan de orde zijn. Dat is ook het aardige van Prinsjesdag. De minister van Financiën heeft echt iets nieuws in zijn koffertje en iedere krant heeft daarover zijn eigen verhaal.

Wat NRC Handelsblad zaterdag deed, lijkt wel op vrije nieuwsgaring, maar daar heeft het toch niet veel mee te maken. Alles lag er al en was beschikbaar voor iedereen die bereid was zich te schikken naar de embargo-eisen van de Rijksvoorlichtingsdienst.

NRC Handelsblad wilde dat niet en slaagde er langs andere weg in precies dat te krijgen wat iedereen al had. Een huzarenstukje misschien, maar geen journalistieke prestatie.

Ik mag hopen dat het niet eens gemakkelijk was om die vijf kilo papier in huis te halen. Maar wat ik vooral vrees is dat het effect zal zijn dat de stukken volgend jaar weer net als een paar jaar geleden door het kabinet tegen de borst worden gehouden tot de allerlaatste dag. Dat is niet goed voor de kwaliteit van de verslaglegging over de plannen van het kabinet.

Het zal er ook zeker toe leiden dat journalisten nog meer afhankelijk worden van de persberichten die departementen zo vriendelijk zijn meteen te geven in de begrotingsdoos. Er is dan immers nauwelijks tijd meer om nog tot een eigen journalistieke selectie en interpretatie van die honderden plannen en duizenden cijfers te komen.

Paul Schnabel is directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau.