Beurs VS in paniek, grootste daling sinds 9/11

De beurzen op Wall Street hebben de grootste daling sinds de aanslagen van 11 september 2001 doorgemaakt. Op Wall Street leeft het besef dat de huidige financiële crisis wereldwijde gevolgen heeft en nog niet voorbij is.

De Dow Jones-index sloot met 504 punten lager op een verlies van 4,4 procent. De beurs opende in paniekstemming nadat zondagnacht bekend werd dat twee van Amerika’s meest prominente banken verdwijnen: Lehman Brothers heeft faillissement aangevraagd, Merrill Lynch wordt overgenomen voor 50 miljard dollar. De grootste bedrijven in de financiële sector, die het mogelijk maken dat de economie draaiende blijft, verloren elk tientallen procenten. Voor elk aandeel dat steeg, daalden er zestien.

Het slechte nieuws hield gisteren aan en de kredietcrisis raakt nu ook de verzekeringssector. Amerika’s grootste verzekeraar AIG mag bij uitzondering van de gouverneur van de staat New York – die enkele tientallen duizenden ontslagen extra probeert te voorkomen – 20 miljard dollar van dochterbedrijven lenen. Desondanks verloor het aandeel AIG de helft aan waarde en wordt gevreesd voor het voortbestaan van het bedrijf met 116.000 werknemers. AIG is actief in 130 landen, waaronder in Nederland.

President George Bush probeerde tevergeefs de gemoederen te bedaren, presidentskandidaat Barack Obama noemt de kredietcrisis de „meest ingrijpende financiële crisis sinds de Depressiejaren”.

pagina 14 en 15